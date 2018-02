Havlíčková na juniorském MS dál září, doběhla pátá ve skiatlonu

Na vítěznou Švédku Fridu Karlssonovou, která zbytku pole utekla o více než půl minuty, ztratila Havlíčková 53,1 sekundy.

„Bylo to zase o kousek. Páté místo je super a pro mě je hlavně důležité vidět, že jsem v kontaktu se špičkou. Pořád vidím rezervy, na kterých pracovat, doufám, že se mi někdy v budoucnu podaří dostat se na podium,“ uvedla v tiskové zprávě Havlíčková, kterou trénuje bývalý kouč Kateřiny Neumannové Stanislav Frühauf.

Klasický úsek doběhla na konci čtyřčlenné skupinky a po přezouvání vyjela do bruslařské části první. Karlssonová se ale hned vrátila do čela a soupeřkám ujela. Před Havlíčkovou se dostala také dvojice Hailey Swirbulová z USA s Lone Johansenovou z Norska a na posledním kilometru i Finka Evelina Piippová.

„Před závodem jsem se cítila strašně unavená. Nohy mi nefungovaly, jak by mohly. V klasické části to bylo dobrý, ale ve skejtu jsem chytla nějakou krizi, strašně mě bolely nohy. Jsem moc ráda, jak to dopadlo,“ řekla Havlíčková.

Při loňské premiéře na juniorském MS byla v americkém Soldier Hollow ve skiatlonu třináctá. Po juniorském mistrovství světa ji čeká olympijská premiéra na hrách v Pchjongčchangu. „Mistrovství světa juniorů pro mě byl vrchol sezony, ale zároveň se pro mě stalo perfektní přípravou na olympiádu. Pojedu tam naprosto v pohodě, budu tam sbírat zkušenosti,“ řekla Havlíčková.

Mezi juniory obsadil Vladimír Kozlovský 22. pozici.