Chci do Tokia! Rivalitu badmintonistů Ludíka a Mendreka stupňuje sen o OH

Milan Ludík, 26 let.

Adam Mendrek, 22 let.

V těsném závěsu uzavírají elitní stovku světového žebříčku, což ještě není ve vztahu k Tokiu rozhodující. Až od příštího roku se hráčům bude počítat deset nejlepších turnajů a vznikne pořadí, z něhož computer „vyplivne“ jména vyvolených.

„Je ale zásadní už v tomto období být v pořadí výš než Adam,“ říká Ludík. „Snažím se být lepší než on. Bojuji o to. Má to vliv na nasazování, na postup na příští Evropské hry. Na to, na jaký level turnajů se dostanu. Potřebuji mít co nejlepší startovní pozici, až kvalifikace začne,“ vtlouká si do hlavy.

Účast na Czech Open, největším domácím turnaji, který právě probíhá v Brně, oba rivaly nerozsoudila. Ani nenaznačila. Ludík i Mendrek vypadli shodně v 1. kole. Ve hře přitom bylo 4 000 bodů do žebříčku, což je slušná porce. Místo bodů však čeští badmintonisté jenom zaplatili startovné 50 eur a zabalili si tašky.

Na plakátu jsem chtěl být já, kaboní se Mendrek

Ludík tedy bude muset na Czech Open ještě zůstat jako hlavní tvář turnaje. Dnes ve 14.30 má v místě konání v hale ve Vodově ulici autogramiádu, čekají ho další povinnosti. Na kurty mimo jiné z banneru shlíží jeho tvář v nadživotní velikosti. Badmintonisté mají při zápasech obrovský Ludíkův obličej přímo před očima.

„Snažím se tam nedívat,“ krčí rameny Mendrek, hlásící se k Brnu. Na plakátech chtěl být on, považuje to za věc cti a prestiže. „Lidi by taky přišli,“ myslí na diváky.

Jenže Ludík bude hrát extraligu za brněnskou Slatinu, pořadatele Czech Open. Navíc je momentálně českou jedničkou.

Milan Ludík

„Na podzim mu ale může padat víc bodů, já mám v pořadí bezpečnější pozici,“ pousměje se Mendrek. „Nechci ale řešit, jestli jsem lepší teď já nebo Milan. Chci být lepší dlouhodobě,“ dodá.

Rivalita dvou korunních princů českého badmintonu (po odchodu Petra Koukala) se dá přirovnat k té, která na tenisových kurtech provázela Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Spolu dokázali ohromné věci; hlavně vyhrávali Davis Cup.

„My s Milanem dokážeme fungovat perfektně na profesionální bázi,“ připomíná Mendrek jejich společné 5. místo na mistrovství Evropy družstev v Kazani. „Jinak jsme každý jinde, netrávíme spolu čas ani na turnajích. Nechci se ani měřit konkrétně s ním, nesleduji ho. Jde ale o Tokio,“ přiznává.

Ludíkova sestra na olympiádě hrála třikrát. Jako Gavnholt

Do kontaktu s olympiádou se oba už dostali – zprostředkovaně. Ludíkova sestra Kristína Gavnholt ji hrála třikrát, než kvůli rodině ukončila kariéru. Z Mendrekovy strany se na olympiádě představil Petr Koukal, jeho mentor a částečně i manažer.

„Než jsem přijel na Czech Open, hráli jsme spolu. Po dlouhé době jsem Petra porazil. Má to pořád v ruce,“ řekl Mendrek. Sám o sobě mluví jako o „druhé černé ovci“ českého badmintonu; tou první je automaticky Koukal. „Předává mi strašně cenné rady. A že šel svojí cestou? Však já po ní jdu taky,“ neskrývá.

Momentálně ho jeho sportovní cesta zavedla do tréninkového centra v Německu, kam byl vybrán jako vůbec první Evropan mimo domácí hráče. Šest hodin denně dře, v hlavě má jen badminton. „Jsem tam zatím na rok, ale věřím, že vydržím až do olympiády. Vidím na sobě pokroky,“ hlásí.

Taky Ludík na sobě pracuje v elitní badmintonové zemi, a to v Dánsku. V tamním centru pro nadějné evropské hráče má dokonalou zdravotní i tréninkovou péči, dostává vyladěný jídelníček a podstupuje i psychologickou přípravu.

„Zpocený musím sejít z kurtu za počítač a na dané výměně ukazovat, kam který hráč míček zahraje. Pak se zvednu a jdu zase hrát,“ popisuje. Ani on se netají nadějí, že jeho pokroky budou dostatečně velké pro to, aby se dostal do Tokia.

Mentální část průpravy Mendrek nepraktikuje, spolupracuje ale se svým psychologem. Jinak jsou možnosti obou ve špičkových střediscích hodně podobné.

Ve jménu olympiády dbají na každičký detail. Ví, že jen jeden uspěje.

„Nejsme s Adamem nejlepší kamarádi,“ říká Ludík otevřeně. „Navzájem se ale respektujeme. Adam udělal obrovský kus práce, já to respektuji a věřím, že to samé by řekl i on. Vzájemně se tlačíme k tomu, abychom oba podávali ty nejlepší výkony, snažíme se z naší rivality vytěžit to nejlepší,“ uvažuje.

Po vyřazení z Czech Open se oba v Brně představí zase v listopadu při extralize. Ludík v dresu Slatiny, Mendrek za mistrovský tým Masarykovy univerzity. Za dalších pár měsíců už začne boj o metu nejvyšší.