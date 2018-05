Jak se závodí v zaplombovaných autech. Česká naděje o Euronascar

Šestidílný seriál má za sebou prozatím dva závody. Ten poslední se odjel předminulý víkend v italské Franciacortě, kde Doubek v elitní kategorii zajel na osmém a devátém místě, což jej v průběžném pořadí Elite 1 posunulo na sedmé místo. V juniorech, kde je aktuálně druhý, pak přidal dvě bronzová umístění.

„Závody v Itálii jsem si užíval od první chvíle. Vše fungovalo podle představ, byl jsem spokojen jak s autem, tak s týmem. Některé okolnosti pro mě byly nové a hned se dostavil takový výsledek. Je to pro mě hodně povzbuzující,“ řekl Doubek.

Největší zmíněnou novou okolností byla v Itálii pro Doubka výměna stávajícího rakouského týmu za belgický.

„Na prvních závodech ve Valencii jsme se nepohodli s mým bývalým týmem. Byl jsem hodně nespokojený a domluvili jsme se na přestupu,“ přiblížil Doubek.

Ve světě formulí a motorek bývá takový přestup předmětem dlouhých vyjednávání nejen o velkých penězích. Podle Doubka to ale v Nascaru neplatí. „Tady to vůbec tak není. Jednání nebyla nijak náročná. Přestup jsme dotáhli ještě ve Valencii,“ byl rád Doubek.

Změna pro něj znamenala také přesednutí do jiného vozu a změnu startovního čísla. Zatímco ve Španělsku ještě řídil Ford Mustang s číslem pět, v Itálii už brázdil okruh v Chevroletu se sedmičkou.

„Co se týká toho startovního čísla, tak to je spíš taková kosmetická úprava. Patnáct let jsem jezdil motokáry se sedmičkou, takže jsem si to prosadil i tady,“ usmíval se Doubek.

Změna auta už je trochu závažnější. „Můj nový tým pro mě hned auto koupil, ale bohužel ho ještě nestihl sestavit, takže jsem to musel odjet v zapůjčeném vozu od promotéra. Stejná situace nás čeká ještě v červnu v Anglii,“ upřesňuje odchovanec Orion Racing Teamu.

Právě v Anglii se totiž na známém okruhu Brands Hatch 9. a 10. června pojede třetí díl letošního ročníku evropského šampionátu. Doubek má tuhle destinaci nejraději. „Okruh má skvělou historii, ale taky je tu výborná atmosféra. Organizátoři uspořádají perfektní festival a přijde 120 tisíc lidí. To se mi líbí,“ řekl.

Rád by zde potvrdil medailová umístění z Itálie a vyhrál v kategorii Elite 1. Motivací je pro něj i fakt, že došlo k diskvalifikaci dosavadního lídra šampionátu Alona Daye.

„Po závodech ve Franciacortě mu rozebrali auto na šroubky a přišli na nepovolené úpravy. Prozatím jej diskvalifikovali z celého seriálu. Uvidíme, zda nakonec bude na startu, nebo ne,“ okomentoval situaci.

Závodník Martin Doubek si za volantem svého závodního vozu musí zvykat i na výztužné bezpečnostní rámy.

Všichni závodníci totiž musí mít naprosto stejná auta. „Jsou zaplombovaná a my se do nich vůbec nedostaneme. I kvůli banální výměně oleje musíte volat promotérovi, který teprve pošle techniky. Day s týmem se do toho nějak dokázali dostat, ale je to hned poznat. Auto mu jelo na rovince rychleji než ostatním,“ nastínil důvody Doubek.

Jeho největším snem je ovládnout kategorii Elite 1 a dostat divokou kartu do zámořského Nascaru.