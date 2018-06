Autokrosař Fejfar: Rekord? Nemyslím na to, spíš nechci zklamat

Už teď patří Fejfar k legendám svého sportu. Tento jezdec, který na začátku letošní sezony oslavil kulaté šedesáté narozeniny, se může osamostatnit na čele celkového počtu vítězství z evropských šampionátů. A symbolicky to může být právě v Mekce autokrosu – na domácí trati ve Štikovské rokli.

Fejfarovi se vstup do mistrovství Evropy vyvedl skvěle, úvodní tři podniky seriálu vyhrál. O minulém víkendu našel poprvé přemožitele, když ho v německém Matchenbergu porazil Martin Samohýl. Protože měl Fejfar na své fábii technické problémy, s druhým místem panuje spokojenost.

„Byly tam opravdu náročné podmínky. Hodně pršelo a my jsme na mokro neměli ideální pneumatiky. Ve finále jsem startoval až z druhé řady, proto je pro nás takový výsledek výborný,“ řekl Fejfar.

V Nové Pace se v historických tabulkách můžete dostat na první místo v počtu vítěství. Myslíte na to?

Je pravda, že mi to lidi připomínají, ale já na to nemyslím. O to mi vůbec nejde, já chci hlavně předvést co nejlepší výsledek a nezklamat lidi, protože ne vždy vychází vše podle plánu a ne vždy všechno vyjde.

Vyhrál jste tu za svoji kariéru mockrát, máte výhry spočítané?

Opravdu to přesně nevím, jezdil jsem tu snad ve všech třídách. Od tříd Buggy až teď po „plechovky“. Nedokážu přesně říct, kolikrát jsem vyhrál.

Máte nějaké vítězství ze Štikovské rokle, které se vám do paměti vrylo více než ostatní?

Tak to bych jedno měl. Bylo to v roce 1998, kdy jsem jezdil Buggy 1600 a startoval jsem do finále až z druhé řady. Přede mnou stáli všichni borci s evropskými tituly. Mně se podařilo celou tuhle elitní společnost podjet a vyhrát. Na to se opravdu nezapomíná. Je to pro mě srdcová záležitost a myslím si, že se na to vzpomíná dodnes.

V Matchenbergu jste měl technické problémy, je před Novou Pakou všechno vyřešeno?

Tam se nám problémy opravdu nevyhýbaly. Skoro v každé jízdě jsme měli nějaký. Nakonec jsem hned v pondělí ještě musel cestovat s motorem za naším člověkem do Nizozemska. Teprve ve středu jsem se vrátil. Kluci tady zatím připravovali další věci. Doufáme, že všechno bude šlapat. A doma se popereme o titul.

Co pro vás tento závod znamená?

Tenhle je pro každého Čecha rozhodně nejvíc. A myslím, že i pro cizince. Je tu hodně specifická trať s velkým převýšením. Nikdo nemá nic jisté. Já už se moc těším. Bude tu spousta známých. Je to sice velká zodpovědnost, ale i zábava. V současné době jsem i ve výboru novopackého autokrosu, takže o to víc by mě těšilo, kdyby se to povedlo a přišlo co nejvíc diváků. Pořadatelé měli s tratí velkou práci. Myslím, že vše je skvěle připraveno a že to budou pěkné závody.

Sledujete počasí, které by mělo během víkendu panovat? Minulý víkend v Německu byly hodně složité podmínky.

Určitě na to koukáme. Podle posledních informací by to mělo vyjít dobře, což by bylo skvělé kvůli trati a i pro fanoušky.