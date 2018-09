Čeští jezdci Fejfar a Nikodém jsou autokrosovými mistry Evropy

Zatímco Fejfar si pátý kontinentální titul pojistil výhrou ve Francii, Nikodém byl druhý. Nestačil na krajana Milana Vaňka, jenž závod evropského mistrovství vyhrál poprvé v kariéře. Nikodém mohl začít slavit již po semifinále, jeho hlavní soupeř Kevin Peters z Lucemburska totiž do finále nepostoupil.

„V semifinále můžete jak získat, tak všechno ztratit. Až do té doby pro nás probíhal závod bez technických problémů. Jen já se strachoval, jak to dopadne. Byly to nervy. Podařilo se mi ale skvěle odstartovat a vyhrál jsem. Vůbec jsem netušil, jak dopadl Peters. Teprve, když ke mně přiběhli mechanici, a křičeli ‚je to doma‘, jsem pochopil, že jsem obhájil titul,“ řekl Nikodém, který titul získal na stejném místě a zcela shodným způsobem jako před rokem.

I Fejfar už před startem věděl, že k zisku titulu nemusí vyhrát, stačilo mu devět bodů, aby ho Martin Samohýl již nemohl předstihnout. V devátém závodě ME si ale připsal sedmou výhru a o titulu nebylo pochyb. „Pravé vítězství to ale bude až příští týden v Maggioře, vyhlášení vítězů má být vždy až na konci,“ napsal na facebooku.