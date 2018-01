Berdycha čeká italský pirát: Jakmile to půjde, musím na něj šlápnout

Za takové nadávky by pravděpodobně v baru dostal pár facek, tady přišly tresty jiného ranku: vyloučení z US Open a pokuta. „Každý děláme chyby. Jsem taky jen člověk a ano, mívám horší dny,“ řekl loni v září Fognini. „Jediné, co mohu udělat, je se omluvit.“

Ve čtyřhře s krajanem Bolellim postoupili do 3. kola, hrát jej však nemohli. Slavnější z italské dvojice totiž švédskou rozhodčí vulgárně označil za lehkou děvu se zálibou v orálním sexu, přeložíme-li jeho hrubiánství do spisovné mluvy.

Berdych vs. Fognini Osmifinále budeme sledovat v podrobné on-line reportáži.

Ani první, ani poslední skandál.

V časech, kdy tenis nemá příliš „zlých hochů“, by v takovém žebříčku svéráz ze San Rema atakoval nejvyšší příčky.

Když se mu nechce, zápas profláká. Když se cítí ukřivděn, nadává. Soupeři pořádně netuší, co od něj čekat. Tak jako Berdych ve 4. kole grandslamu v Melbourne.

„On je skvělý hráč, ale dokáže mít obrovské výkyvy. Umí se v zápase úplně ztratit,“ říká Berdych. Což je sice nepříjemné, zároveň však využitelné: „Když je nekoncentrovaný, pak na něj člověk musí šlápnout, udeřit. Je potřeba být nachystaný a když se takové situace objeví, musíte jít po něm.“

Na Australian Open zatím Fognini vyřadil Zeballose (3:0), Donského (3:1) a Benneteaua (3:2). Po triumfu nad ním odpovídal na anglické části tiskové konference na část otázek jednoslovně a o svém přístupu pronesl: „Nezměnilo se nic. Někdy dělám něco lépe a jindy zase hůře, ale jsem dál ten Fabio, jehož všichni znáte.“

Aktuálně si vybojoval roli 25. nasazeného. Jeho grandslamové maximum v podobě čtvrtfinále z Paříže 2011 už stárne, ale nehezky potrápit umí každého. „Z velmi krátkého švihu dokáže vypálit obrovskou ránu. Člověka to vyvádí z rytmu. Těžko se to čte,“ řekl loni Andy Murray po vzájemném duelu ve Wimbledonu.

Je Berdych favoritem? Žebříčkově, konzistencí i minulostí určitě. Střety s pirátem na tenisových vlnách jsou atypické, Čech ovšem žádná zakolísání své dosud výborně kormidlované lodi dopustit nehodlá.

„Nevnímám to. Pokud nějaké divadlo bude dělat, od toho je tam rozhodčí, aby ho zklidnil,“ říká Berdych. „Mě se to absolutně nemá co týkat. Musím být soustředěný hlavně na svůj výkon. V Melbourne už jsem si ve všech duelech proti Australanům prošel daleko složitějšími situacemi, když za sebou mají celé publikum. Tohle by nemuselo být až tak nepříjemné.“

Pak může jít Italova bárka rychle ke dnu.