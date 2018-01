Za snem bojovnou stezkou. Na Berdycha čekají souboje s giganty

V sobotu jej ve 3. kole čeká Juan Martin del Potro. Pak měl mít ve 4. kole vítěze loňského Turnaje mistrů Davida Goffina, který ale již nečekaně vypadl. Ve čtvrtfinále může číhat šampion Roger Federer.

Překážky, kam se podíváš. Duše posledního Čecha v mužské dvouhře si ale za limit zvolila jediné.

Berdych vs. del Potro Sledujte podrobnou on-line reportáž.

„Pokud jsem stoprocentní, můžu stále soupeřit s nejlepšími. Všechny tyhle kluky jsem už někdy porazil, není se čeho bát,“ řekl Berdych. „ Zeptáte-li se na cíle, každý vám odpoví, že chce titul. Já teď ale hlavně chci hrát dobrý tenis. Pokud to dokážu, můžu dojít daleko.“

Jak daleko, to bude z českého pohledu jedno z ústředních témat žhavého australského léta.

Domácí úkoly splněny

Vzduch vřel, jako by vám tělo ovíval horký fén. Sám guru fyzické připravenosti Novak Djokovič pronesl: „Tohle byl den na samé hraně únosnosti.“ Tomáš Berdych stál na kurtu a cítil, že se mu motá hlava, že z něj vedro vysává sílu. Souboj se Španělem Garcíou-Lópezem přirovnal ke dvěma a půl hodinám intenzivního sportování v sauně.

Ale vyhrál. Zvládl druhou specifickou zkoušku, v 1. kole hrál proti plné a vášnivé Hisense Areně, která hnala domácí osmnáctiletou hvězdičku de Minaura. „Dva soupeře jsem porazil, další těžcí čekají,“ řekl Berdych.

Je mu jasné, že za úvodní kola se tituly nerozdávají, zároveň leccos otestoval. Hlavně stav svého těla. „Jakmile si neuděláte domácí úkoly, nemáte z čeho brát,“ narážel na to, že se fyzicky cítí výtečně.

Roky se Berdych žebříčkově držel mezi nejlepšími, ale po loňských potížích s bedry velí: „Hlavní je zůstat zdravý, ať to stojí, co to stojí. Změnit přípravu či snížit počet turnajů, což budu muset nějak udělat. Nebudu říkat čísla, chci mít hlavně radost ze hry. Když bude tělo fit, půjde to ruku v ruce.“

Pozor na Tomáše!

V roce 2017 ve stejné fázi turnaje vyfasoval vracejícího se Federera – na 3. kolo výjimečně brutální los. Nyní je tu del Potro: oblíbenec diváků a tenista s invencí básníka, je-li zrovna zdráv. Což nebývá často, i ve 2. kole se nechával delší čas ošetřovat.

„Není co řešit, je to skvělý hráč,“ uznává dvaatřicetiletý Čech sílu devětadvacetiletého Argentince. „Musím být agresivní a nenechat ho moc hrát. To si on chce přesně vydobýt: mít pozici, aby druhého honil. Tohle se mu chci pokusit co nejdřív vzít.“

Tihle dva se prvně potkali v roce 2008. Celkem mají za sebou osm řežeb, del Potro vede nad Berdychem 5:3. Za poslední dva roky je svedl tenisový osud dohromady se smírnou bilancí na velkých amerických akcích v Cincinnati (vyhrál del Potro) a Indian Wells (vyhrál Berdych).

Proto jistě není zdvořilostní frází, když del Potro hned odrazil otázku na možný budoucí střet s Federerem: „Teď se zabývám jen Tomášem. Pokud se cítí dobře, má schopnosti porazit úplně kohokoli z nás.“

Řídnoucí hvězdné řady

Australian Open v poraženém přijde o jednoho z ambiciózních bardů. Del Potro vzývá rok bez zdravotních komplikací, Berdychovu absolutní metu netřeba opakovat.

Velká jména ovšem už odpadávají jako podzimní listí. Goffin nedotáhl souboj s Francouzem Benneteauem, comeback Stana Wawrinky skončil ve 2. kole, na letiště zamířili Američani Jack Sock, Sam Querrey a John Isner či Jihoafričan Kevin Anderson. Z nejlepší dvacítky nasazených vydržel tucet.

„Že mě dál čekají zajímaví soupeři? Nezajímaví snad už neexistují,“ usmál se Berdych.

Test melbournskou saunou si může odškrtnout. Potěšilo jej, že co nadřel od podzimního předčasného konce minulé sezony, to si jeho svaly i pod tíhou extrémních teplot rychle vybavily.

A bez úsilí na hraně vyčerpání to nepůjde ani příště.