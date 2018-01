Matka Tereza vs. salámistka. Je tu české derby na Australian Open

„Není to příjemné utkání,“ netají se Lucie Šafářová. Ve 3. kole Australian Open se postaví proti Karolíně Plíškové, což je duel ne úplně obvyklý a rozhodně pikantní. A pozor, nemusí být v Melbourne poslední, neboť vítězka narazí na lepší z duelu Barbory Strýcové s kvalifikantkou Peraovou, která navíc do hlavní soutěže prošla jako „lucky loser“.

Hledět do přespříštího kola je v tenisu takřka zakázaná činnost, a tak zpět k tomu, co je jisté. Tedy že se střetnou dvě krajanky zcela jiného typu.

Šafářová, toť dobrá duše prostředí kypícího konkurencí, rivalitou. „Matka Tereza,“ velebí ji její současná deblová parťačka Strýcová. A ani její sobotní soupeřka nemá námitek: „Hodná holka. Na mě i na ostatní okolo.“

Plíšková je lidsky i tenisově jiná. „Jo, jsme v pohodě. Bavíme se, jsme kámošky. Ona je pohodářka, taková salámistka,“ usmívá se Šafářová v narážce na povahu flegmatičky Karolíny.

Plíšková ve vzájemných duelech na okruhu WTA vede 5:1, všechny mače přitom se Šafářovou stihly v letech 2015 a 2016. „Nevím o tom, že bych s někým hrála takhle často,“ srovnává Plíšková jejich měření s dalšími ryze českými partiemi.

V tenisové džungli však platí první a ústřední zákon: vstup na kurt rovná se jiný stav mysli. To, kdo stojí za sítí, se vnímá maximálně v detailech.

Lucie Šafářová

„Člověk přepne automaticky,“ přitaká Šafářová. „Když tam je někdo, s kým jsem v bližším kamarádském stavu, samozřejmě nebudu dělat pěstičky a řvát, trochu emoce uklidním. Ale je to boj. Naše práce. Obě chceme vyhrát, obě chceme postoupit. Nějaké kamarádství jde stranou.“

A tak zpět ke hře, nechme soupeřky navzájem se charakterizovat tenisově.

Plíšková o Šafářové: „S ní to nikdy nebylo lehké. Je bojovná, pořád si drží svůj standard. Má všechno vyrovnané. Servis levačkou je nepříjemný. Dokázala bojovností spoustu zápasů otočit. Nemá slabinu, do které by se dalo hrát.“

Šafářová o Plíškové: „S Kájou většinou hrajeme delší zápasy. Určitě má výborný servis, je těžké dostat se k tomu ji brejknout. To je její největší zbraň, vždyť si sama říká Ace Queen. Ale moje rutina bude stejná jako vždycky. Příprava, rozehrávka, s koučem probrat taktiku – a jdeme na to.“

Tenistky bedlivě pozorují konkurentky bez ohledu na národnost. Šafářová třeba na svoji žebříčkově lepší krajanku udělala dojem tím, jak na začátku roku v Sydney dusila Angelique Kerberovou, která je očividně v laufu.

„Mám dobrou formu, Lucka taky,“ pronesla Plíšková. „Půjdu do toho s vírou, ale nebudu se brát za nějakou velkou favoritku. Když vidíte, kolik jich tady má problémy… Na to se tu nehraje.“

Tím spíš v souboji, který dává fanouškům jedinou jistotu. A to příjemnou: ve 4. kole bude minimálně jedna Češka.