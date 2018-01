Allertová pokračuje na Australian Open ve vítězné šňůře, Siniaková končí

Loňskou sezónu bojovala Denisa Allertová spíše se zdravím, přišel žebříčkový pád a na rázem na letošním Australian Open začínala v kvalifikaci. Na kurtech v Melbourne ale válí už druhý týden v řadě.

Po třech potřebných výhrách se dostala do hlavní soutěže, kde v prvním kole vyřadila Francouzku Parmentierovou a aktuální formu pečetila dnešním úspěchem proti čínské soupeřce Čang Šuaj.

Dlouhých pět gamů trvalo, než si jedna z hráček dokázala udržet servis, rozhodnutí první sady přinesl až setbol při podání Číňanky. Allertová si důležitou výměnu připravila přesnými bekhendovými údery.

Podobná přetahovaná dospěla ve druhém setu dokonce až do tie-breaku. Ten sice začala lépe Číňanka, trpělivá Allertová ale bod po bodu skóre stahovala a otáčela, nakonec se dopracovala k mečbolu při vlastním podáni.

I díky pásce a přesnému lobu donutila soupeřku zahrát do autu a mohla se po dvou letech znovu radovat z postupu do 3. kola Australian Open, což je zároveň vyrovnaný grandslamový úspěch.

Ani v pátém zápase tak letos v Melbourne Allertová opět neztratila ani set a může se těšit na pokračováni v turnaji. Její další soupeřka vzejde z dnešního souboje mezi Polkou Linetteovou a Ruskou Kasatkinovou.

Zisk úvodního setu Siniakové proti favoritce nestačil

Nadějně rozjela svůj souboj druhého kola také Kateřina Siniaková. Mladá Češka v prvním dnešním zápase na dvorci Roda Lavera nastoupila proti nasazené čtyřce Svitolinové z Ukrajiny. A v úvodu dokonale naplnila svá předzápasová slova.

„Už loni na US Open jsem proti ní v 1. kole šanci měla. Hrála jsem dobře, ale chyběl mi začátek - když jsem tam první set nebyla, těžko se hraje. Doufám, že teď začnu líp. Můžu s ní bojovat, normálně hrát.“

A přesně to se zpočátku dělo. Siniaková ustála těžký game v šesté hře, odvrátila čtyři brejkboly, hned vzápětí sama prolomila servis Svitolinové a svou výhodu udržela až do koncovky.

První setbol zůstal ještě nevyužit, než se propracovala k druhému, zvládla Kateřina odvrátit další dvě brejkbolové hrozby a nakonec první sadu přece jen získala 6:4.

To však byly bohužel i poslední dobré zprávy pro fanoušky české tenistky. Svitolinová si po prvním setu odskočila do útrob stadionu, Siniaková následně přišla o servis a v závěru druhého setu se za nepříznivého stavu 2:5 nechala nejprve ošetřovat přímo na kurtu a pak dokonce zamířila na zdravotní pauzu do šaten.

I proto už byl rozhodující třetí set jasnou záležitostí turnajové čtyřky. Vítězka předchozího turnaje v Brisbane brala poslední set hladce 6:1 a svou letošní vítěznou šňůru natáhla už na číslo sedm.