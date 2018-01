Tři hodiny spánku a další prohra. Byla jsem zpomalená, řekla Strýcová

Dopředu věděla, že to bude řehole. Ale realita byla bohužel ještě tvrdší. „Celou dobu jsem si říkala, že to bude dobré. Jenže na kurtu je to něco jiného,“ uznala Strýcová.

Nechtěla shazovat sílu tchajwansko-čínské dvojice Sie Šu-wej, Pcheng Šuaj, která je s kamarádkou Šafářovou zdolala 6:1, 6:4. Na to je osmý pár žebříčku příliš silný. „Tenhle tým býval i nejlepší na světě, výkonnost pořád mají. Pro Barču ale bylo strašně těžké jít po takovém zápase hned zase hrát tenis,“ řekla Šafářová.

Takhle to pro drobnou bojovnici vypadalo: Plíškové v noci na úterý podlehla ve třech setech, mezi novináře dorazila ve dvě ráno, pak ještě zmírňovala únavu.

„Dala jsem si studenou vanu a strečink, jinak bych asi nevstala z postele,“ popsala. „Nakonec jsem spala tři hodiny. Usnula jsem v půl šesté a probudila se kolem půl deváté. Člověk přitom na kurtu musí zapnout všechny síly a když nejste stoprocentní, je takové soupeřky těžké porazit. Uhrály si to.“

Kombinace prapodivného rozpisu s dobrými sokyněmi zapříčinila, že duo S+Š stále čeká na svůj ústřední cíl, jímž je grandslamový titul.

„Výzvy jsou před námi pořád. Přijdou další turnaje, další příležitosti,“ řekla Šafářová.

Právě díky ní mělo Česko v letech 2015 až 2017 pokaždé vítězku čtyřhry. Poté, co se vážně zranila její parťačka Matteková-Sandsová, vytvořily krajanský tenisový pár, jenže konkurence nespí. „Je to hodně vyrovnané,“ souhlasí Šafářová. „Týmy, které v předešlých letech vyhrávaly grandslamy, klidně vypadávají v prvních kolech.“

Ony v Melbourne vydržely do čtvrtfinále. Po téměř probděné noci jedné z nich by se jim hodil pozdější začátek, ale vzhledem k tomu, že mají obě ambice v singlu, Strýcová nehledala výmluvy: „Nebylo to nic super, ale tak to je. Denní program jsme znaly dopředu.“

I bez toužebně vyhlížené trofeje spolu hodlají pokračovat. „Nás to s Luckou baví,“ kývne menší z nich. „Ať už jsme spolu hrály kdekoliv, udělaly jsme výborné výsledky, hrajeme dobrý tenis.“

I proto příště nastoupí na turnajích v Dauhá a v Dubaji. S jistotou, že takové extrémní tenisové ponocování už tam potřeba nebude.