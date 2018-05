Semenyaová bude muset podle nového pravidla podstoupit hormonální léčbu

Prezident IAAF Sebastian Coe na březnovém zasedání vedení světové atletiky řekl, že snahou funkcionářů je zaručit spravedlivé závody. "Není to o podvádění, protože žádná atletka nepodvádí. Je to o naší odpovědnosti zajistit rovné podmínky. Rozdělujeme dvě klasifikace svých soutěží, mužské a ženské závody. To znamená, že musíme stanovit jasná kritéria pro tyto dvě kategorie," uvedl.