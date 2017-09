Atletky plzeňské Škody zabarvily sezonu do bronzu. Může být ještě lépe?

Berlín je výzva, říká Petržilková Do poslední chvíle věřila, že by plzeňské atletky mohly na nedávném vyvrcholení extraligy družstev před domácím publikem získat stříbrné medaile. Nakonec Plzeňanka Tereza Petržilková prohrála v závěrečné čtvrtkařské štafetě finiš o prvenství s kolínskou Ivetou Kutalovou i souboj o druhé místo. „I bronz je obrovský úspěch. Za mě obrovská radost,“ usmívala se pak Petržilková, která v den závodu slavila 24. narozeniny. „Bylo to krásné, užívala jsem si to,“ dodala atletka Škody. Letošní sezonu pak zakončila na tradičním mítinku v Domažlicích. Kdy naposledy jste absolvovala takovou porci startů?

To zvládám na každé extralize, i předtím začátkem července v Ostravě. Byla jsem na to připravená. Bylo toho dost, ale stálo to za to. Který z těch čtyř vašich závodů doma v Plzni byl nejtěžší?

Asi hned ten první, čtyřstovka, protože to je moje hlavní disciplína. A přiznám se, že jsem byla hodně nervózní. Byl to závod na domácí půdě, před spoustou přátel, rodinou. Člověk se snaží nezklamat, nervy pracovaly. No a v té poslední dlouhé štafetě jsem zase musela vydolovat poslední zbytky sil. Měly jste velkou touhu tu závěrečnou štafetu vyhrát, přestože už na konečné umístění v šampionátu neměla vliv?

Snažila jsem se běžet takticky, držet se za Ivetou a pošetřit síly do finiše, abychom si v cíli užily slávu, ale bohužel se to těsně nepovedlo. Jaké pocity pak převládaly?

Za mě obrovská radost. Bronz je možná nakonec lepší než stříbro, to by nás zase mrzelo, že jsme nebyly první. (úsměv) A je to i výzva do příštího roku, zase se posunout o stupínek výš. Úroveň atletiky v Plzni teď hodně roste. Letošní sezona už skončila, jakou máte pro příští rok osobní výzvu?

Chtěla bych posunout svoje maximum na čtyřstovce pod hranici 54 vteřin. To je můj hlavní cíl. A pokusím se zrychlit i na dvoustovce, někam ke 24 vteřinám. A vysněný závod?

Obrovskou výzvou je mistrovství Evropy v Berlíně. Ale to je za dlouho, předtím nás čeká halová sezona. Uvidíme, kam se posunu.