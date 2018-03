Výzva pro oštěpaře v Turku: vyhrajte, přehoďte rekord a dostanete ostrov

„Vážně? Ostrov? To je šílené. Samozřejmě chci vyhrát ostrov,“ reagoval úřadující mistr světa Johannes Vetter, který loni dominoval světovým tabulkám díky vylepšení německého rekordu na 94,44 metru.

Zrovna na něj by si pořadatelé měli dát pozor, během přípravy v Jihoafrické republice už totiž na konci února na mítinku v Potchefstroomu poslal oštěp do vzdálenosti 91,22 metru.

Thomas Röhler

Dál než Aki Parviainen při finském rekordu před 19 lety už dokázal hodit i další Němec Thomas Röhler, který v Turku zvítězil v posledních dvou letech. Loni v chladném počasí hodil 88,26 a předloni vytvořil rekord mítinku 91,28.

„Doufám, že je ten ostrov dost velký, aby se na něj vešla sauna,“ vtipkoval olympijský vítěz z Ria Röhler na webu mezinárodní federace IAAF. „Jasně že je to pro mě motivace. O důvod víc, abych v Turku startoval.“

Domácí naděje Tero Pitkämäki na mítinku zvítězil v letech 2014 a 2015 a rád by na triumfy navázal. „Je to hodně těžká soutěž s mnoha dobrými soupeři a pro vrhače je tam excelentní povrch. Vítězný hod bude určitě začínat devítkou,“ je si jistý držitel kompletní sady medailí z mistrovství světa.

Tero Pitkämäki

Fin se pečlivě chystá na letní sezonu, jejímž vrcholem bude mistrovství Evropy v Berlíně. Podle svých slov už by měl být v červnu dostatečně nachystaný na velký hod a překonání národního rekordu právě v Turku by se Pitkämäki rozhodně nebránil. „Rád bych měl ostrov...“



Čeští oštěpaři, kteří rovněž patří do absolutní světové špičky, v posledních letech v Turku nestartovali. Není čas to změnit?