Sedmkrát. Nejlepší české atletky se proměnily v pěvecké trio Black Milk

Text písně „Sedmkrát“ v podání českých atletek NIKOLA OGRODNÍKOVÁ:

Říkala mi máma

Že život, to je boj

A tak pěstuju jen oštěp

Ne celej sedmiboj

Kolikrát?

V týdnu sedmkrát.

Sedmkrát. ANEŽKA DRAHOTOVÁ:

Chůze nebo běh?

Není mi do cvalu

A tak jsem si vybrala

A spěchám pomalu

Kolikrát?

Vždy v týdnu sedmkrát.

Sedmkrát. EVA VRABCOVÁ-NÝVLTOVÁ:

To já měla vždycky výdrž

A udávala jsem tón

Když je sníh tak volím lyže

V létě pak maratón

Kolikrát?

V týdnu sedmkrát.

Sedmkrát. VŠECHNY:

Vzpomíná můj táta

Že bejt můj otec byl pech

Když jsem se mu zmakaná z tréninku

Vracela po čtyřech

Kolikrát?

V týdnu sedmkrát.

Sedmkrát. Vím, jak úspěch chutná

A jak je drsnej pád

A jak bolí zatnout zuby

A jít ráno trénovat.

Kolikrát?

Vždy v týdnu sedmkrát.

Sedmkrát. Taková jsem já…

Máma vždycky říkala

ty chtěla ses prát

Dokola trénovat

A nechtěla jsi spát

Sedmkrát

Sedmkrát

Sedmkrát

Taková jsem já…