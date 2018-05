Přesunout MS kvůli Ledecké? Nemožné, říká šéf ženského Světového poháru

Ve středu jste ve Špindlerově Mlýně absolvovali úvodní inspekci svahu. Jaká byla?

Byl to povedený mítink. Měli jsme dost času promluvit si s organizátory o různých detailech, které jsou důležité pro to, aby z toho byl za rok úspěšný podnik. Většina věcí, o kterých jsme mluvili, nebyla pro organizátory vůbec nová. Světový pohár už se tady odehrával, mají s ním zkušenosti, i proto mám z inspekce dobrý pocit. Ještě sice máme dost času udělat další setkání v létě, ale jsem spokojený. Těším se, až se sem v březnu vrátíme.

Byli jste pouze v údolí, nebo jste se šli podívat i na kopec?

Byli jsme i na kopci, scházeli jsme ho poté dolů po trasách obřího i klasického slalomu a bavili se o bezpečnosti, pozici televizních kamer, abychom divákům nabídli co nejlepší zážitek. Pak jsme trochu diskutovali i o cílovém prostoru, chceme, aby z něj byla hezká aréna a aby to celé fungovalo jak ze sportovního hlediska, tak i z toho diváckého.

Už víte, jaké disciplíny se ve Špindlerově Mlýně pojedou? Mluvilo se i o paralelním obřím slalomu.

Ano, o té možnosti jsme mluvili, ale poté došlo k určitým změnám v kalendáři u dalších organizátorů, proto tenhle paralelní obří slalom bude ve Svatém Mořici a tady se pojede obří slalom a klasický slalom.

Jak na vás působí tamní svah?

Je skvělý pro obří slalom, a ještě lepší pro slalom, kde vidíte z cíle na startovní bránu. To je velmi důležité hlavně pro diváky dole u cíle. Na svahu jsou také dvě parádní strmé pasáže a se zbytkem si poradíme. Použijeme hodně vody, vytvoříme nějaké hrboly a bude z toho pěkně náročný svah.

Takže budete uměle vytvářet hrboly na trati?

U některých otevřených pasáží, kde svah není tak strmý, potřebuje i televize nějakou změnu, aby to nebyla nuda, aby se něco dělo a diváci sledovali zajímavý závod. Tyhle technické úpravy teď děláme na všech místech.

Byla nějaká šance, že se v Česku kvůli Ester Ledecké pojede super-G, v němž je olympijskou šampionkou?

Ne, to nebyla. Není tady na to dost strmý svah, a i zabezpečení by muselo být pro tuhle rychlostní disciplínu úplně jiné. Bylo by to velmi drahé a v tomhle případě vlastně nemožné.

Jakou roli v celém projektu vlastně hrála Ester Ledecká?

Světový pohár ve Špindlerově Mlýně byl v kalendáři pro příští rok už předtím, než Ester vyhrála na olympiádě zlato. Ale to, že ho vyhrála, bylo samozřejmě skvělé nejenom pro ni, ale také pro organizátory a národní federaci. Pro FIS je taky skvělé, když má tak velkou národní hrdinku, která bude závodit před domácím publikem. Vím, že obří slalom není její nejsilnější disciplínou, ale ona bude určitě ve skvělé formě.

Ester Ledecká v prvním kole olympijského obřího slalomu.

Jak na vás vlastně působí ten olympijský příběh Ester Ledecké?

Na olympiádě bohužel nemám šanci až tak sledovat výsledky, mám jinou zodpovědnost, ale byl to skvělý příběh pro všechny. Málokdy se stane, že někdo na olympiádě s tak vysokým číslem získá zlato a pak navíc vytvoří ještě unikátnější příběh tím, že vyhraje na snowboardu. To se okamžitě zapsalo do historie zimních olympiád.

Sám jste to nakousl. Ester Ledecká na olympiádě triumfovala na lyžích i na snowboardu, což ale nejspíš na příštím mistrovství světa nezopakuje. Rychlostní disciplíny na lyžích se totiž kříží se závody na snowboardu. Existuje podle vás šance, že se některý z šampionátů posune?

O tom já bohužel až tak nerozhoduju, ale řekl bych, že žádná šance posunout světový šampionát není. Obě jsou to obrovské akce, které vyžadují velkou koordinaci a dlouhodobé plánování. Změnit něco takhle narychlo, to nejde. Bylo by skvělé, kdyby dokázala najít nějakou možnost, jak se rychle přesunout z Ameriky do Aare, protože když ta šance bude, určitě po ní půjde.

Momentálně tedy žádná komunikace mezi organizátory světového šampionátu na snowboardu a v alpském lyžování neprobíhá.

Ne ne, je to opravdu nemožné. Neexistuje šance, aby se jeden či druhý šampionát přesunul kvůli jedné závodnici.