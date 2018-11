Štochlovy cesty za házenou: Berlín, Litovel, Plzeň a znovu Berlín

Jinak bylo vše na bedrech bratrů Štochlů. „Bylo to nové a každopádně zajímavé. Snažili jsme se mančaft důkladně připravit a samozřejmě jsme všechno konzultovali s Mikim,“ hlásil po návratu z Litovle Petr Štochl. Ten navíc ještě cestoval k bundesligovému zápasu Füchse Berlín, kde při zranění dvou gólmanů kryje záda reprezentačnímu brankáři Silvio Heinevetterovi.

„Necítil jsem to ani jako návrat, spíš jen výpomoc v krizové situaci. Šel jsem do toho prakticky bez tréninku. Berlín má spoustu zraněných a mezi nimi jsou i dva ze tří gólmanů,“ říká Petr Štochl a doufá, že tím jeho mise skončila.

Byl u bundesligového vítězství berlínských „Lišek“ ve Wetzlaru (29:24) i čtvrteční domácí porážky s Melungenem (24:26). O víkendu už německý klub letěl k utkání Poháru EHF do dánského Aalborgu bez plzeňského rodáka a prohrál 29:31. Štochl utkání sledoval pouze na dálku cestou z Litovle. „Myslím, že tam kluci uhráli slušný výsledek,“ hlásil včera. Odpoledne už pro změnu vedl mladší dorostence Talentu proti Zruči nad Sázavou.

A v pondělí znovu sedne do auta a zamíří do Berlína, kde se vždy dva dny v týdnu věnuje tréninku gólmanů. K tomu, aby se znovu postavil do branky, ho zřejmě nezláká ani možnost potkat se s dlouholetým parťákem Filipem Jíchou, který je teď asistentem v Kielu a právě tam hraje Berlín ve čtvrtek bundesligu.

Připouští však, že hlavní berlínský kouč Velimir Petkovic na to může mít jiný názor. „Tuším, že dojde i na nějaké přemlouvání. Ale třetí brankář už se uzdravil a já jako trenér gólmanů chci, aby to bylo na něm. Z mojí strany to byl jen záskok,“ zopakoval Štochl.

Poslední listopadovou neděli čeká doma Füchse Berlín pohárová odveta s Aalborgem, to byl měl být Petr Štochl v Plzni u extraligového zápasu s Novým Veselím.

Ale kdo ví, jak vše dopadne…

A ještě k Talentu. V sobotu v Litovli dokráčel k pohodovému vítězství 37:21, při kterém se vystřídali na palubovce všichni hráči z kádru a téměř všichni se také zapsali do střelecké listiny. Včetně obou gólmanů! Za týden ale čeká Plzeň těžší úkol doma, v městské hale na Slovanech hostí od 10.30 hodin Nové Veselí, překvapení sezony a druhý tým tabulky.