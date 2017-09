Baseballisté Arrows Ostrava po 8 letech postoupili do finále extraligy

Rozhodujícím momentem byla třetí směna, ve které ostravští hráči doběhli pro čtyři body. V zápase si připsali 15 odpalů. „Dostat se do finále bylo naším cílem. Jak se ta sezona vyvíjela, tak jsme věřili, že by se to mohlo podařit. Teď už se může stát cokoliv,“ uvedl v tiskové zprávě Jakub Malík z Arrows.

Ostravský klub dosud v samostatné české extralize nezvítězil, naproti tomu Draci mají už 20 titulů. „Zápasy budou hodně těžké, mají zkušený tým, což hraje pro ně. V sezoně jsme je už porazili, dáme do toho všechno,“ dodal Malík před finále, které se hraje na tři vítězné zápasy a začne v pátek v Brně.

Kotlářce nepomohl ani Martin Červenka, který převážnou část roku hrál baseball v USA. Do Česka přiletěl před dvěma dny.

„Jakmile byla možnost hrát za Kotlářku, tak jsem toho využil,“ řekl Červenka, který hned při prvním startu na pálce odpálil proti Arrows homerun. „Další body už jsme ale nepřidali, což bylo klíčové,“ dodal.