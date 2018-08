Tiger Woods tyče. Jak vysoko může skákat švédský zázrak Duplantis?

Veškeré soutěže mistrovství Evropy atletů už byly minulostí. Ale Armand „Mondo“ Duplantis se hodinu před nedělní půlnocí na berlínském stadionu stále zpovídal reportérům.

Vtom se zahleděl do dáli na videostěnu, nabízející souhrn nejzajímavějších momentů dne.

„To byl skok přes 595?“ optal se. „Tolik místa nad laťkou jsem měl?“

„Ne, to byl váš skok přes 605.“

„Opravdu? Bože můj!“

Vypadal podobně šokovaně jako před půldruhou hodinou, kdy tuto výšku se snad deseticentimetrovou rezervou překonal.

Berlín viděl jeden z nejúchvatnějších závodů tyčkařů v historii. Čtyři muži skákali ve výškách přes šest metrů. Tři z nich si vylepšili osobní rekordy. A on nad nimi všemi čněl. Na první pokus zdolal 590, 595, 600 i 605 centimetrů.

Při vrcholném závodě roku si zlepšil osobní rekord o 12 centimetrů! Ve věku 18 let a 275 dnů se tak Duplantis stal nejmladším mistrem Evropy v technických disciplínách všech dob.

Přitom vítězný skok předvedl na nové, tvrdší tyči, kterou nikdy předtím nepoužil. „Některé mé pokusy si ani nepamatuji. Můj mozek je v transu, všechno se mi v hlavě motá,“ popisoval. „Musím se na YouTube podívat, jak jsem tu vlastně závodil.“

Nejlepší momenty z berlínského finále tyčkařů:

Kdysi na YouTube pitval skoky Renauda Lavillenieho. „Díky němu jsem pochopil, že nemusíte být obr, ale přesto můžete vítězit.“

Doma si pověsil Francouzův plakát, začali si dopisovat na Twitteru. Letos jej 31letý olympijský vítěz pozval, aby spolu deset dnů trénovali. Jako by si vychovával nástupce, který jej brzy sesadí.

Když pak Duplantis v Berlíně překonal 605 centimetrů, Lavillenie přerušil přípravu na svůj pokus poslední naděje, šel za ním a objal jej.

Ten „kluk“ je zjevením. „Vymyká se všem měřítkům, nikdo není jako Armand,“ řekl Earl Bell, americký světový rekordman ze 70. let. „Pro mě je Tigerem Woodsem tyče.“

Gavio Nettles, který se s ním utkával v juniorských kláních, soudí: „Armand nezná strach. Podívá se na laťku a řekne: Tak jo, prostě ji přeskočím.“

Duplantis se narodil v americkém Lafayette. Otec Greg byl v tyči americkým rekordmanem, matka Helene švédskou reprezentantkou v sedmiboji. S tyčí závodili i děda, strýc a starší bratr. Pouze další bratr Antoine se odrodil a hraje baseball za Cleveland Indians.

Armand nejprve skákal s koštětem v pokoji, kde gauč sloužil jako doskočiště. Když mu byly čtyři, táta v rohu zahrady vybudoval u jejich domu tyčkařský sektor s doskočištěm z postelové pěny, svázané sítí.

Nejlepší tyčkaři historie 616 - Lavillenie (Fr./2014 - hala) 615 - Bubka (Ukr./1993 - hala) 606 - Hooker (Aus./2009 - hala) 605 - Duplantis (Švéd./2018) 605 - Tarasov (Rus./1999) 605 - Markov (Aus./2001) Pod otevřeným nebem dosáhl lepších výkonů než Duplantis pouze Bubka: nejvíce 614 v roce 1993.

„Bylo hned vedle cihlové zídky a sousedi se báli, abych nepřistál na jejich pozemku,“ vyprávěl Duplantis. K čemuž nedošlo, i když byl jinak schopný všelijakých šíleností. Například sjíždět na skateboardu ze střechy domu.

Postupně překonal třináct mládežnických světových rekordů.

V neděli však v Berlíně vylepšil nejen světový juniorský rekord, ale i švédský a americký rekord mužů.

Ano, to skutečně bylo možné. Poté, co jej matka poslala na léto trénovat do Švédska, rozhodl se reprezentovat její rodnou zemi (čímž se vyhnul psychicky náročným americkým kvalifikacím). Nyní vlastní Duplantis dvojí občanství. Přičemž dle pravidel Atletické asociace USA může překonat rekord USA každý majitel amerického občanství, i když reprezentuje jinou zemi.

Po zlatém letu přes 605 váhal, zda má pokračovat sám na ještě vyšších výškách.

BÁJEČNÝ DEN. 18letý švédský talent Armand Duplantis se raduje ve finále soutěže tyčkařů na ME v Berlíně.

Dokonce ho napadlo, že si nechá na stojany nastavit magických 620 centimetrů. „Ale už jsem byl příliš unavený,“ řekl. „Měl jsem zlato i skok přes šest metrů. Cítil jsem, že by bylo špatným rozhodnutím pokračovat.“

Vydal se tedy s bronzovým Lavilleniem na čestné kolo. „Užij si to, takových dnů není mnoho,“ napovídal mu během něj Francouz.

Že ještě vyšší Duplantisovy skoky v budoucnu přijdou, ani jeden z nich nepochyboval.