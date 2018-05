Z nalezence hvězdou. Dobrý souboj, chválil Lindbäck český závod

Na košík, v němž bylo děťátko uložené, kdosi připnul papírek: „Jmenuji se Antonio“. A to bylo všechno. „Mysleli si, že jsem se narodil v Riu, ale pořád kolem toho panuje spousta nejasností. V Sao Paulu mě pak strčili do dětského domova,“ vyprávěl Lindbäck.

Na základě vyšetření páteře se pak lékaři pokusili určit nalezencův věk. Jenže na jejich odhad se úplně spoléhat nedalo. Datum narození proto tedy stanovili na 5. května 1985. „Vybrali tohle datum, protože to je jednoduché na zapamatování. Ale nikdo netuší, kdy přesně jsem přišel na svět,“ komentoval to Lindbäck.

Později ho adoptovali švédští rodiče a on v nové domovině propadl ploché dráze. „Miluju sport, a když jsem byl kluk, dostal jsem příležitost si to vyzkoušet. Líbilo se mi to. Takže proč ne? Plošina je fajn,“ povídal usměvavý závodník po posledním pardubickém úspěchu.

Na kontě má dvě vítězství v prestižní Grand Prix, v níž patří k tradičním jezdcům. Jako junior kraloval starému kontinentu a s národním týmem hned dvakrát slavil titul mistra světa ve družstvech.

Byl i švédským šampionem. Do Svítkova si tudíž jel pro postup coby hlavní hvězda. „Byl to dobrý souboj. Ovál byl kvalitně připravený, i když dráha byla postupem času už docela hrbolatá. Jsem šťastný, že jsem splnil, co jsem měl - jdu dál,“ řekl.

Do evropského finále se probil společně s Němcem Kaiem Huckenbeckem a Čechem Eduardem Krčmářem, když předtím podobně jako Krčmář musel absolvovat rozjížďku „poslední šance“.

Účast v hlavním seriálu mistrovství Evropy však zdaleka není jeho jediným cílem pro tuto sezonu. Jednou z priorit pro něj bude vrátit se do Grand Prix, z níž po loňském 12. místě celkově vypadl.

Soutěžit také bude za svoje kluby doma ve Švédsku a v polské i dánské lize. Stejně jako před rokem by se pak mohl objevit rovněž na svítkovské Zlaté přilbě, v níž byl zatím nejlépe druhý na podzim roku 2011.

„Jsem tomu otevřený, trochu jsem se o tom tady s organizátory bavil. Doufám, že se mi vše podaří sladit tak, abych mohl přijet,“ prohlásil brzy možná 33letý Lindbäck.