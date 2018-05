Z pekla do ráje. Nové Město je jako stvořené pro zubařku z Dánska

Cyklistika

Zvětšit fotografii Vyčerpána vítězka Annika Langvadová z Dánska v cíli závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

dnes 7:29

Na Vysočinu se hodně těšila. Po brutálních „uklouzaných“ závodech v německém Albstadtu, kde se předminulý týden jel druhý díl Světového poháru horských kol, Annika Langvadová naznala: „Přejezd z Albstadtu do Nového Města, to je jako z pekla do ráje.“ Tolik to má v tomto regionu ráda. Zažila tu báječné roky.