Předčasná smrt trenérky Donovanové, ženy obří postavy i úspěchů

Dva metry a tři centimetry vysoká rodačka z New Jersey byla svého času nejžádanější středoškolskou hráčkou, když jí stipendium nabídlo přes 250 univerzit.

Donovanová se rozhodla pro vysokou školu Old Dominion ve Virginii, kde se do celkových statistik NCAA zapsala 2719 bodů, 1976 doskoků a 801 bloků a už tím se zařadila do historie. Její kariérní průměr na Old Dominion činil 20 bodů a 14,5 doskoku na zápas.

Donovanová poté hrála profesionálně v Japonsku a v Itálii, její nejvýraznější stopa ale vedla reprezentačním výběrem Spojených států, se kterým vybojovala zlaté medaile na olympijských hrách v Los Angeles 1984 i v Soulu 1988.

Ačkoliv jako hráčka sklízela úspěchy, po pěti odehraných letech přesedlala na trenérství. Její první zkušenost byla právě na Old Dominion, kde působila jako asistentka trenéra. Jako hlavní trenérka vedla tým East Carolina University, kterému pomohla až do finále konference.

Poté nastoupila do WNBA a také i k americkému národnímu týmu, který v roce 2008 v Pekingu koučovala k dalšímu olympijskému zlatu. Jako asistentka byla už o čtyři roky dřív u aténského triumfu.

Mezi její největší trenérské úspěchy patří zisk titulu v WNBA s týmem Seattle Storm, v kádru měla i českou hráčku Kamilu Vodičkovou. Donovanová se stala první ženskou trenérkou, která dokázala titul vyhrát - a ve 42 letech také nejmladším koučem, který dovedl tým k prstenům.

V WNBA působila i u celků Indiana Fever, Charlotte Sting, New York Liberty a Connecticut Sun.

Anne Donovanová byla coby hráčka průkopnicí tradiční pivotmanské hry. Australská basketbalistka Lauren Jacksonová řekla, že za velký kariérní růst vděčí právě Donovanové, jelikož před jejím působením v Seattlu nebyla zvyklá hrát tolik ve vymezeném území.

„Neustále mi opakovala, že jsem velká a musím toho využít. Chtěla, abych byla dominantní,“ vzpomínala Jacksonová.

Donovanová je členkou basketbalové Síně slávy ve Springfieldu a místo má i v Síni slávy organizace FIBA.