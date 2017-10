Sedmnáct gólů mistrovi? Ani jsem to nestíhala počítat, culila se házenkářka

„Došlo mi to až po zápase. Všichni mi gratulovali a chválili mě, tak jsem si říkala, že jsem asi dala nějak moc gólů. V zápalu hry jsem to ani nevnímala,“ popisuje pravá křídelnice ze Slovenska unikátní salvu.

Ta představovala víc než polovinu branek Hodonína, interligový nováček díky ní doma vysokému favoritovi podlehl přijatelným skóre 29:35. „Určitě musím poděkovat všem babám, protože bez nich by to nešlo,“ podotkla Patrnčiaková. „Je třeba se v každém zápase koncentrovat na sto procent. Když se člověk soustředí a snaží se, tak to trošku jde.“

Sama Patrnčiaková však rozhodně není troškařka. V posledních třech duelech se vždy vyšplhala na dvoucifernou gólovou metu, s celkem 54 zásahy suverénně vévodí celé soutěži. „Má fazonu, lepí jí to,“ hlásí trenér René Gärtner. „Je dobře rychlostně vybavená a má dobrý výběr místa. Když jste rychlí a je vás vidět, tak vás spoluhráčky lépe najdou.“

Ve středu svou levorukou kanonýrku hledaly, co to šlo. „Když se dařilo, tak by byla škoda to měnit,“ usmála se sedmadvacetiletá opora. „Docela dost kombinací dohráváme na ni, protože je to jedna z našich nejzkušenějších hráček. Těží ze své rychlosti, a když získáme balon, v první řadě holky hledají ji, protože je první vepředu. Ale že bychom hráli jenom na ni, to určitě ne,“ ujišťuje Gärtner.

Tentokrát měla Patrnčiaková takovou formu, že si s ní nevěděly rady ani úřadující české mistryně. „Chvilku tam byla osobní obrana, ale dalo se to v pohodě zvládnout,“ prohodila. Sama se přitom výjimečně necítila. „Netušila jsem, že mi tam spadne skoro všechno, co hodím. Ani jsem to nestíhala počítat. Šlo o zkorigování výsledku, nebyl čas myslet na to, kolik gólů už jsem dala.“

Přestože cifra 17 působí úchvatně, pro Patrnčiakovou nejde o osobní rekord. Před dvěma roky se v druholigovém duelu Hodonína v Pardubicích ještě pod jménem Birkušová blýskla dokonce 21 trefami. „Bylo to super, ale v nižší soutěži. Euforie nebyla taková jako teď,“ poznamenala.

V uplynulých dvou sezonách Patrnčiaková rovněž hostovala ve Zlíně a v létě k ní přilétlo několik nabídek. „Řekla jsem si, že když už jsem Hodonínu pomohla dvakrát postoupit, budu mu pomáhat i dál,“ vysvětluje. Nováček však z dosavadních šesti zápasů vyhrál jediný. „Čekaly jsme trošku víc, ale stále je co se učit.“