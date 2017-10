Je čas odejít se ctí, říká končící moderní gymnastka Šebková

„Důvodů je několik, ale hlavní je zdraví. Cítím, že tělo už mi dává signály, že není schopné zvládnout tu dřinu, která za tím vším stojí. A ani já ji už nechci podstoupit, ráda bych se věnovala jiným věcem,“ přiznává závodnice SK TART MS Brno, která letos kvůli zranění kolena musela vynechat jak evropský šampionát, tak mistrovství světa. Její rozlučkou bude víkendová Grand Prix v Brně.

S moderní gymnastikou začínala v Praze, ale kvůli lepším podmínkám přesídlila do nejúspěšnějšího tuzemského klubu na jih Moravy. Dvakrát se stala mistryní republiky ve víceboji a jen krůček jí chyběl k účasti na loňské olympiádě.

„Podařilo se nám s Monikou Míčkovou vybojovat jedno místo na dodatečnou kvalifikaci v Riu, rozhodovalo se mezi námi a nakonec odjela Monika. Já ale ničeho nelituji, všechny své cíle jsem si už splnila,“ podotýká Šebková. Její sen se zhmotnil především před dvěma roky na univerziádě v Koreji. „Brala jsem to jako olympiádu a budu na to vzpomínat celý život.“

Vedle Šebkové už loni uzavřela kariéru také zmíněná Míčková a rovněž řada jejich vrstevnic ze světa. „Letos dochází k výměně generací a hledají se nové osobnosti. Nastupují nové holky kolem šestnácti let, které by mohly absolvovat dva olympijské cykly, ale ještě nedozrály,“ přibližuje předsedkyně Českého svazu moderní gymnastiky Blanka Mlejnková.

Odchod Šebkové ze scény souvisí i se změnami v bodování. „Obtížnost práce s náčiním přišla na úkor tanečních kroků, na kterých jsem vyrostla. Vše se teď hodnotí jinak a já cítím, že mi to nevyhovuje. A tak je čas odejít s nějakou důstojností a ctí,“ popisuje Šebková, která však neplánuje od gymnastiky odejít úplně.

„Chtěla bych ty zkušenosti, které mám, zase předat dál. Ale už nechci být každý den v tělocvičně,“ vysvětluje.

Poslední vystoupení ji čeká na domácí půdě při Grand Prix. „Hlavně si to chci užít a být spokojená sama se sebou,“ podotýká Šebková.

Hlavní závod pod hlavičkou TART Cup má v sobotu od 14 hodin do 17.30 v nové hale ve Vodově ulici na programu kvalifikaci, v neděli od 13.30 do 15.30 se koná finále jednotlivých náčiní. Už v pátek od 14 do 20 hodin budou soutěžit juniorky, jejich finále přijde na řadu v neděli od 10.30.

Největší osobností bude ruská vítězka letošní univerziády Julia Bravikovová, Česko bude vedle Šebkové zastupovat Denisa Štěpánková z SKP Brno a jako zástupkyně pořádajícího klubu Martina Švédová. Akci zakončí v neděli od 15.45 populární galashow s tematikou Jamese Bonda.