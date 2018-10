Z vítězné pláže až do 02 areny. Kellnerová vyhlíží parkur v Praze

Multifunkční aréna, kde běžně hrává hokejová Sparta, jí těžko připomene písečné pláže a temně modré moře v Miami. Právě na Floridě v březnu dobyla Kellnerová s Gercem Schröderem pro Prague Lions vítězství.

„Byly to náročné podmínky. Moře, teplo, lidé v plavkách. Na to nejsou koně příliš zvyklí,“ vzpomíná jedenadvacetiletá jezdkyně.

Pojítkem mezi Miami a Prahou se pro Kellnerovou nestane ani kůň. Zatímco před půlrokem přispěla k týmovému úspěchu s jedenáctiletým ryzákem Classicem, doma se chce předvést na Silverstonu G.

„Jsme spolu teprve necelý rok, i tak si skvěle rozumíme. Vzájemně si pomáháme. V situacích, kdy on si není úplně jistý, nebo já si nejsem úplně jistá, tak se vzájemně podpoříme. Mít vztah s koněm, který pro vás chce udělat všechno, je krásné,“ básní Kellnerová o desetiletém hnědákovi.

Padesát na padesát

„Když má v procentech vyjádřit, kdo má na výsledcích vyšší podíl, řekne: „Je to asi padesát na padesát, ale zároveň platí, že kůň bez jezdce je pořád koněm, ale jezdec bez koně už jezdcem není. Náš sport můžeme dělat jen díky nim.“

Se Silverstonem G dosáhla na cenné umístění zkraje září v Římě. Kůň jí tehdy pomohl při nervóznějších chvilkách a nakonec se podíleli na třetím místě Prague Lions, které kvalifikovalo český tým do Global Champions Prague PlayOffs 2018.

Kellnerová ví, že při vrcholné akci sezony prostor pro zaváhání nebude. Spolu s Alešem Opatrným se s velkou pravděpodobností ukáže v Super Cupu, v němž bude v O2 areně bojovat 16 nejlepších týmů světa.

Ve čtvrtek 13. prosince se koná čtvrtfinále, kde klidně může cesta domácího družstva skončit. „Vyřazovací formát je dost napínavý, čtvrtek je pro nás nejzásadnější. Musíme do toho jít naplno,“ říká. Její kolega Opatrný přirovnal velkolepé finále parkurové sezony k hokeji. „Také začínáme od nuly. Snad nám to sedne a bude to náš den.“

O splněném snu mluvila Kellnerová už v březnu: