Dotýkali se mých prsou a zadku, přiživila lyžařka Pärsonová kampaň

„Někteří muži byli ochotní udělat cokoli, aby se dotýkali mých prsou nebo zadku. Dokonce mě drželi pod krkem, abych se jejich dotekům podvolila,“ vzpomíná dnes šestatřicetiletá Švédka, která během kariéry vyhrála 42 závodů Světového poháru, má na svém kontě šest medailí z olympijských her (1 zlatá - 1 stříbrná - 4 bronzové) a třináct z mistrovství světa (7 - 2 - 4).

S odstupem času lituje toho, že se při takových kontaktech chovala pasivně. „Když jsem v poslední době každý den četla odvážná přiznání těch, které to také potkalo, začala jsem o tom přemýšlet i já. A to jsem se kdysi zařekla, že si to, co jsem zažila, vezmu do hrobu.“ Přitom zdůraznila, že nemluví o momentech z diskoték a barů, kde občas bujaře slavila své úspěchy.

Pro Pärsonovou muselo být „harašení“ ze strany mužů obzvlášť nepříjemné. V červnu 2012 oficiálně potvrdila to, o čem se předtím dlouho spekulovalo - že je lesbicky orientovaná. O dva roky později se vdala za dlouholetou, o osm let starší přítelkyni Filippu Radinovou, s níž vychovává dva syny - pětiletého Elvise a dvouletého Maxmiliána.

Nárůst zveřejněných případů (leckdy i mnoho let starých) sexuálního obtěžování ve vrcholovém sportu se promítl i do programu XXII. valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů, které se minulý týden konalo v Praze.

„Všichni sportovci si zaslouží, aby se s nimi jednalo s respektem. Pro nás je jejich ochrana před sexuálním obtěžováním velmi důležitá,“ nechal se slyšet člen Mezinárodního olympijského výboru - princ Faisal bin Hussein.

Ten také pražskému auditoriu představil sadu nástrojů, které mají sexuálnímu obtěžování předejít.