Wlodarczyková na Tretře poprvé není jedničkou. Nestresuje mě to, říká

Disk je poctou Robertu Hartingovi, německému olympijskému vítězi a trojnásobnému mistrovi světa, který se letos ve 33 letech loučí s kariérou. A jeho soupeřem bude mimo jiné úřadující světový šampion Andrius Gudžius z Litvy.

Polka Wlodarczyková je v Ostravě jako doma. Poprvé nepůjde do závodu coby vedoucí žena světových tabulek. Tou je letos její soupeřka Gwen Berryová z USA.

„Je to pro mě nová situace, ale nijak mě to nestresuje. Nepodléhám tomu,“ řekla Anita Wlodarczyková. „Nezaobírám se tím. Vím, že ještě nepřišel čas, abych házela daleko. A také mě těší, že jsou tu závodnice, které mi konkurují. Takže náš souboj bude lepší i pro diváky. Roky jsem byla suverénní, ale tak, jak je to letos, mě to více baví.“

Dodala, že brzy bude zase jedničkou. Letos nejvíce hodila začátkem června v Chorzówě 75,52 metru. Na stejném mítinku Berryová dosáhla nejlepšího výkonu roku – 77,78 metru. To je také nový americký rekord. Pro mě je ten hod hodně důležitý,“ uvedla Gwen Berryová. „Amerika je sice atletická velmoc, ale v kladivu tomu zatím tak nebylo, a to bych ráda změnila.“

Byť Wlodarczyková drží světový rekord 82,98 metru, v Ostravě se jí dosud nepodařilo překonat osmdesátimetrovou hranici. „Ano, pořád tady na to čekám,“ řekla. „Před rokem jsem ale byla hodně blízko, když jsem hodila těsně pod osmdesát metrů. Opět bych chtěla na tu hranici zaútočit. Připravená jsem dobře, psychicky i fyzicky. A v Ostravě se opravdu cítím jako doma. Jen si ještě musím koupit Studentskou pečeť, bez té čokolády tady nemohu závodit.“

A mohla by 80 metrů hodit i Berryová? „Vím, že na ně mám, mám je v sobě, ale ještě se musím hodně učit a hod kladivem studovat,“ podotkla Berryová. „Osmdesát metrů je však letos můj hlavní cíl. Na to jsem trénovala.“

Soutěž kladivářek začne dnes v 17.00, diskařů v 18.30.