Velká čtyřka v nesnázích. Blíží se konec skvělých třicátníků?

Artritida, umělý kloub... Kyčle zničily i jiná esa Je to dobrá společnost, co se týká tenisového umu, o tom žádná. Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, David Nalbandian, Magnus Norman – vše výteční hráči, v případě prvních dvou dokonce i grandslamoví šampioni. Jenže Andy Murray mezi ně patří i z jiného důvodů: také on se stává prominentním tenisovým marodem, jehož trápí kyčel. A bohužel pro něj platí, že seznam těch, kteří se dokázali i s těmito potížemi naplno vrátit, je dost krátký. V případě podstoupení operace, což nyní Murraymu vážně hrozí, jde de facto o konec kariéry. Norman ji uzavřel již v 26 letech. Z Kuertena byl po zákroku jen stín bývalého antukového démona. Hewitt s Nalbandianem poté, co nuceně museli „pod kudlu“, náhle na grandslamech končívali mnohem dříve, než byli zvyklí. Murray teď kvůli kyčlím definitivně vzdal účast na Australian Open a list The Telegraph oživil spekulace o tom, zda ho dokonce netrápí revmatoidní artritida, tedy velmi bolestivé autoimunitní onemocnění. Jinou z pochmurných teorií je zase to, aby bývalou světovou jedničku nečekal umělý kloub. Murrayho stav jeho kyčle deptá, nijak se tím netají. Strašák ostrého skalpelu je ale silnější. „Snažili jsme se o konzervativní způsob léčby. Šance na to, že bude operace úspěšná, totiž nejsou tak vysoké, jak bych si přál,“ uvedl Murray. „Proto jsem zákrok celou dobu bral až jako druhou variantu, chtěl jsem se mu vyhnout. Teď nicméně operaci musím zvážit, i když dál doufám, že nutná nebude.“ Pokud by totiž nutná byla, příběhy Kuertena a spol. moc nadějí nenabízejí.