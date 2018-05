Tenis mi tak chybí, říká Murray. Radami pomáhá i Nadal

Andy Murray se zkouší prokopat ven ze splínů: dlouhodobé potíže s kyčlemi vedly k lednové operaci, a tak naposledy nastoupil do oficiálního zápasu loni ve Wimbledonu.

Jiný slavný marod proto vůbec neváhal, když jej Murray kontaktoval. „Mluvili jsme spolu po telefonu,“ popsal Rafael Nadal. „Nezáleží na tom, jací jsme rivalové. Přátelství je pro mě víc než dění na kurtu. Pokud má kdokoli pochybnosti o svých zraněních či o léčbě, rád mu předám své zkušenosti.“

Nadal si aktuálně zase užívá časů oranžové sklizně, na zaslíbené antuce hodlá vítězit do Roland Garros, Murray v Paříži bude chybět.

Pořád to není dobré.

„Tentokráte je to ještě horší,“ srovnal Murray pro list Washington Post současnost s pauzou v roce 2013 (operace zad). „Je to mnohem víc nahoru-dolů, vše trvá déle. Pokud si procházíte takovým obdobím, zjistíte, jak moc vám tenis chybí. Jak moc je důležitý.“

Antuka je tedy odpískána. Na trávu - do milovaného All England Clubu - i na severoamerické betony už by Murray chtěl být zpět. Možná dokonce naskočí v rodném Skotsku na challengeru (!) v Glasgow, na léto potvrdil turnaj ve Washingtonu. „Ale budeme se dívat na kalendář trochu jinak než v minulosti,“ přiznal. „Myslím, že v tomto směru mohu být flexibilnější.“

Od chvíle, kdy Roger Federer předvedl strategické myšlení na úrovni nejslavnějších generálů a ukázal, že se na světovou jedničku dá útočit i při minimálním turnajovém vytížení, se to snažil zkopírovat leckdo. Ne moc úspěšně. Novak Djokovič cestu zpět hledá, totéž třeba Stan Wawrinka.

To Murray se na ni teprve vydává.

Jeho plán zní: číslovka u mého pořadí v žebříčku ATP nebude podstatná. Tlak si budu vytvářet jen já sám. „Protože ho mám rád,“ tvrdí Murray. „Schází mi. Vždyť jej zažívám každý den, už nějakých 13 až 14 let, co jsem se stal profíkem.“

Comeback ve Wimbledonu zní lákavě, otazníky ovšem přetrvávají. Bude Murrayho tělo fit? A pokud nebude hledět na žebříček, bude skutečně ochoten podstupovat tvrdé střety od prvních kol? Federer tohle absolvoval jen na Australian Open 2017, které vyhrál - a vrátil se do míst, kam se přirozeně řadí.

Tam, kde byl zvyklý pobývat také Murray. Z legendární Velké čtyřky má sice nejméně titulů, ale pořád vyhrál tři grandslamy a byl jedničkou planety - než kyčle vypověděly služby. „Zkoušíte to, zkoušíte... A jednoho dne se všechno zlepší,“ vzkázal mu Nadal. „Doufám, že se to bude týkat i Andyho. Protože on je pro tenis velmi důležitý.“