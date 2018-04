Titkov se v play off loučí se Zubřím. Na medaili teď nemyslí

„Vzhledem k podmínkám, které v klubu panují, bych považoval za úspěch semifinále. Všechno ostatní bude něco navíc,“ pronesl Titkov.

Svým vyjádřením naráží na fakt, že po sezoně skončí, a ne v dobrém. Přestože měl ještě na rok smlouvu, před vyvrcholením sezony klub oznámil, že bez ohledu na její výsledek vystřídá Titkova Dušan Poloz. „Od klubu jsem necítil podporu, proto jsme se dohodli na ukončení spolupráce,“ podotkl rodák z ruského Krasnodaru.

Rozpis čtvrtfinále 14. a 15. dubna

Zubří – Frýdek-Místek (oba 18.00)

21. a případně 22. dubna

Frýdek-Místek – Zubří (oba 17.00)

případně 25. dubna

Zubří – Frýdek-Místek (18.00)

Ačkoliv se Titkov na play off moc netěší a vyhlíží konec svého trenérského angažmá v Zubří, zodpovědnosti se nezříká.

„Cítím, že atmosféra v týmu je dobrá. Žádná velká slova, barvení hlav, zarůstání vousy. Každý maximálně pracuje, což je pozitivní signál,“ prohodil Titkov.

Proti Frýdku je jeho celek jasným favoritem a tak to vnímá také on: „Pokud bychom ho nevyřadili, byl by to propadák.“

Zubří porazilo Frýdek desetkrát po sobě, s přehledem zvládlo i loňskou čtvrtfinálovou sérii (3:0).

„Dá se z toho vycházet. Na rozdíl od nás družstvo vůbec nezměnili, jenom jsou o rok starší. Většina hráčů má více než třicet, v sérii by se to mělo projevit,“ věří kouč Zubří.

Pikantní je, že Frýdek vede Jiří Kekrt, jehož Titkov před třemi lety v Zubří nahradil.

„To je velká akvizice. Má něco za sebou. Několikrát ukázal, že umí zápasy, ve kterých jde o všechno. Připravujeme se na to, ale nechceme se přizpůsobovat,“ naznačil Titkov, že házenkáři Zubří jdou do série se zdravým sebevědomím.

To nabrali také v posledním utkání základní části, ve kterém ve Frýdku zvítězili i bez několika indisponovaných opor 29:25.

„Cením si, že hráči zápas neodchodili, i když nám už o nic nešlo,“ poznamenal Titkov.

V prvním týdnu reprezentační pauzy sdíleli házenkáři Zubří halu s národním týmem, přípravu to však nijak nenarušilo.

„S tím, jak jsme předtím kočovali po okolí, se to nedá srovnávat,“ připomněl Titkov modernizaci domovské Robe arény, která trvala od loňského června do února.

Zatímco rekonstrukce proběhla podle plánů, do vyřazovací části se nestihli vykurýrovat spojka Reček a křídelník Dořičák.

„Je to velká komplikace. V play off je potřeba každý hráč. Uzdravili se ale Klíma se Šustáčkem,“ doplnil Andrej Titkov.