Krok po kroku, káže trenér brněnských házenkářů

„Z hlediska vývoje hry je to získaný bod,“ hodnotil domácí remízu 28:28 s Frýdkem-Místkem trenér Andrej Titkov. „Nejsme spokojení, protože jsme měli vyhrát,“ nabídla opačnou perspektivu spojka Tomáš Mičola.

Kde se vzal takový rozpor?

Brňané ve druhé půli předvedli obdivuhodné vzepětí, když zvládli smazat pětigólové manko. Jenže zároveň byli namíchnutí kvůli neodpískanému zákroku na Kostu Petroviče, který jim mohl v poslední minutě vystřelit vedení. „Kdybychom hráli ve Frýdku, tak bych to bral. Ale když jsme doma, pivot chytne míč, zezadu ho brání soupeř a není to faul, tak je to úsměvné,“ posteskl si Mičola. „Jsem kvůli tomu naštvaný,“ neskrýval Titkov. „Ale výsledek na tabuli už zůstane.“

Pro celek z Králova Pole znamenal teprve třetí bod ze šesti odehraných zápasů, což jej ve Strabag Rail extralize drží na předposledním místě. „Určitě jsme chtěli víc, takže spokojení nejsme,“ přiznává Mičola. „Ale jsem rád, že jsme si teď dokázali, že můžeme otáčet zápasy, ve kterých se nám ze začátku nedaří. To může být vzpruha.“

Tou další je návrat uzdraveného veterána Michala Dostalíka, jehož absence spolu se ztrátou rovněž zraněného střelce Viktora Hastíka paralyzovala brněnskou ofenzivu. „Odešlo nám tím patnáct gólů na utkání,“ vyčíslil trenér Titkov.

Problémy však má jeho tým i na opačné straně hřiště. „V obraně se pořád hledáme. Máme novou dvojici na středu, takže to není ideální,“ poznamenal Mičola.

I proto si Brňané pro tuto sezonu kladou skromnější cíle. „Bylo mi řečeno, že mám za úkol stabilizovat kádr a udržet ligu,“ prozradil Titkov. Jeho letní návrat však zároveň může být brán jako příslib lepších zítřků. Právě pod vedením ruského kouče se před třemi lety v Králově Poli slavil extraligový bronz, což byl zdaleka největší úspěch v tomto století. „Nejenom já, ale celý tým se těšil na spolupráci s Andrejem i (asistentem) Pavlem Čejkou. Ten rok s nimi byl super nejen výsledkem, ale i co se týče přípravy a všeho kolem. Všechny nás to bavilo. Snad se na to naváže a dopadne to líp, než to teď vypadá,“ doufá Mičola.

Otázka je, jak rychle se budou Brňané schopni zlepšovat. „Je tu nové družstvo se spoustou hráčů, kteří dosud s extraligou neměli žádné zkušenosti. Ti, co teď mají klíčové role, doteď byli až druzí nebo třetí v řadě. Několikrát jsem říkal, že musíme postupovat krok po kroku,“ upozorňuje Titkov. Zároveň však dodává: „Potenciál je obrovský.“ K jeho rozvinutí je třeba, aby mladíci získali extraligovou praxi. „Není to o letech, ale o mentalitě. Házet, běhat nebo skákat se můžeš naučit lehce, ale s hlavou je to nejtěžší práce,“ podotýká Titkov. Odrazovým můstkem pro něj může být právě remíza s Frýdkem. „Není to o tom bodu, ale o semknutosti, odvaze a samozřejmě výkonu gólmana,“ vypíchl sobotní klady.