Příprava tenistky Hlaváčkové navzdory novinkám zůstává stejná

Po úspěšné sezoně, završené triumfem na Turnaji mistryň, nechtěla Hlaváčková v přípravě nic měnit. Je ráda, že zatím se jí vyhýbají zdravotní problémy a může trénovat bez omezení.

Stříbrná olympijská medailistka z Londýna se po rozchodu s Maďarkou Timeou Babosovou dala tenisově dohromady s bývalou partnerkou Martiny Hingisové. Obě hrály na forhendové straně, nyní půjde tchajwanská tenistka, vystupující pod jménem Latisha Chan, na bekhend.

O tom, která z nich stranu změní, se bavily už při Turnaji mistryň v Singapuru. „Já jsem byla jasně pro, když Latisha navrhla, že půjde na bekhend. Ona má bekhend lepší než forhend. Na forhendu byla proto, že její parťačky potřebovaly jít na bekhend,“ řekla na dnešní tiskové konferenci jednatřicetiletá česká tenistka.

Je přesvědčena, že to bude fungovat, ale zatím to nezkusily. „Nevíme, co od toho čekat, až se spolu na ten kurt postavíme. Ještě jsme spolu na jedné straně kurtu neodehrály ani míč. Těším se, až se někdy 27. prosince potkáme na kurtě a zahájíme tu společnou přípravu,“ řekla Sestini Hlaváčková.

Po červencové svatbě s Italem Fabriziem Sestinim, který pracuje pro tenisovou organizaci WTA, bude i na kurtech vystupovat pod novým jménem. „Já jsem na tu změnu čekala do konce roku. Chtěla jsem do nové sezony vstoupit s novým jménem,“ uvedla.

Manželovi by sice nevadilo, kdyby nadále hrála jen jako Hlaváčková, ale ze změny měl radost. „Posílal mi screenshoty, že je pátý na světě, a těší se, až vyhraje nějaký turnaj,“ poznamenala česká tenistka.

Nový pár Sestini Hlaváčková, Čchan Jüng-žan se v zápasech poprvé představí na konci prosince v Brisbane, dále v Sydney a v lednu je čeká společná grandslamová premiéra na Australian Open.