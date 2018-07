Američtí fotbalisté Vysočiny selhali. Normálně mi přecvaklo, říká Mašita

Po prohraném nedělním Silver Bowlu s ústeckými Blades seděl Vojtěch Mašita několik minut na trávníku na stadionu Na Stoupách s hlavou v dlaních a viditelně prožíval velké sportovní zklamání.

„Tohle jsme nechtěli. Takhle jsme to nechtěli. Ani jsme nečekali, že to bude takovým rozdílem,“ pustil se do hodnocení porážky 10:28, která rozhodla o tom, že dveře do nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu zůstanou pro Vysočinu minimálně na další rok zavřené.

Výmluvy, proč se Gladiátorům finále nepovedlo, ovšem nehledal. Naopak, snažil se pojmenovat věci pravým jménem. „Dělali jsme chyby, hrozně moc chyb. Hodně jsme chtěli, ale přijde mi, že jsme to trochu podcenili,“ zamýšlel se Mašita.

Konkrétně jemu se v posledním utkání sezony nepovedlo skoro nic. Třikrát na něj mířila dlouhá přihrávka od spoluhráče, třikrát míč nezachytil. „Vůbec jsem neměl den. Nevím proč, ale prostě mi to dneska nešlo,“ krčil rameny. „Možná špatná koncentrace. Fakt nevím. Nedostal jsem tolik míčů, kolik jsem chtěl. Byl to hrozný tlak. Všichni jsme strašně chtěli, ale asi až moc,“ povzdechla si jedna z opor vysočinského týmu.

V závěru pak schytal od rozhodčích napomenutí za nesportovní chování. A to už byla pro Vojtěcha Mašitu poslední kapka. Praštil rukavicemi o zem a zamířil do kabiny. „Byla to moje chyba, choval jsem se jako dítě,“ nešetřil se Mašita.

„Normálně mi přecvaklo. Ani vlastně nevím, co jsem dělal. Přišel jsem se pak omluvit a myslel jsem si, že to ještě nějak dohraju, ale byl jsem zlomený,“ přiznal. S americkým fotbalem začal tenhle dvaadvacetiletý receiver před čtyřmi lety. A stejné zklamání jako letos si v tomto sportu prožil už minulý rok, kdy Gladiátoři prohráli ve finále Bronze Bowlu s přerovskými Mustangy 0:6.

„To bylo úplně stejný. Taky šlo o finále. A je jasné, že ho chce člověk vždycky vyhrát, ne si jen přijít pro druhé místo,“ poznamenal smutný Mašita. Jedno pozitivum ovšem nakonec na letošním závěrečném vystoupení ve druhé lize amerického fotbalu přece jen našel.

„Fanoušci byli zase fantastičtí. Jako vždycky,“ vysekl poklonu jihlavskému publiku. „Bohužel jsme jim ale ani tentokrát neudělali radost. Bude to smutný večer,“ dodal.