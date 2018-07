Steelers jsou ve finále Czech Bowlu: Nakopli nás skvělí fanoušci

„Strašně nás svazovalo to, že po tak dlouhé době máme finále doma,“ uvedl trenér ostravského celku Jiří Šimkovič. Připomněl tak fakt, že finále Bitters ligy - Czech Bowl - se po 21 letech vrací do Ostravy.

Finále v Ostravě Finále začne v sobotu od 19 hodin na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích.

„Musíme poděkovat fanouškům. Opravdu byli tím dvanáctým hráčem, který se nedá nikdy vyloučit. A podrželi nás, i když jsme ze začátku byli špatní,“ přiznal Šimkovič. „Pak ale naskočilo ocelové srdce, chlapci do toho dali všechno. Kdo to viděl, musel být nadšen.“

Trenérova slova potvrdil i ostravský runningback Jan Musil. „Atmosféra byla světová, i na českou republiku byl výkon fanoušků ojedinělý. Děkujeme jim, že nás poháněli po celý zápas. Moc nám pomohli,“ konstatoval Musil.

„My jsme přitom první poločas podělali. Ani nevím, co se stalo. Pár věcí nám nevyšlo. Sice jsme byli dvakrát blízko end zóně Lions, ale přišly chyby na naší straně. Jenže jsme se vrátili. Byl to adrenalin. Šli jsme do toho, jako by to byl náš poslední zápas,“ zdůraznil ostravský runningback.

„Byl to opravdu tuhý boj, ovšem nic jiného se čekat nedalo. My jsme svůj úkol splnili, ale pořád je před námi jeden zápas,“ upozornil quarterback Steelers Steven Wilken.

„Nám bohužel na konci chyběli náhradníci na postech linebackera a defensive backa, postrádali jsme taky dva nejlepší linemany obrany. I tak jsme bojovali do konce,“ prohlásil kouč Lions Zach Harrod. „Sice jsme v útoku skórovali, ale měli jsme posouvat míčem více. Něco jsme v sezoně dokázali, ale pokud neupravíme situaci v klubu, bude to takhle vypadat pořád. Jsou před námi velká rozhodnutí a velké změny. Kdybychom je už udělali, byli bychom ve finále.“

Soupeře pro Steelers určilo druhé semifinále, v němž se střetli Prague Black Panthers s celkem Brno Sígrs. Do Czech Bowlu jdou Pražané po výhře 63:0, budou útočit na osmý titul mistra v řadě.