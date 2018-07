Kouč Gladiators po Silver Bowlu: Prohráli jsme si to sami

Zatímco loni svěřenci trenéra Ondřeje Pauluse v Bronz Bowlu, finále třetí ligy, podlehli Přerovu Mammoths 0:6, v nedělním Silver Bowlu nestačili na Ústí nad Labem Blades a podlehli 10:28.

„Ta dvě prohraná finále nespojuji,“ říká trenér Gladiators Ondřej Paulus. „Jsou to úplně rozdílné sezony, jiné týmy, jiní hráči. Minulý rok byl zkrátka něco úplně jiného.“

Přesto, jeden společný jmenovatel by se dal najít. V obou případech šlo o vyrovnané bitvy, které definitivně rozhodla až závěrečná čtvrtina. Před rokem v ní Přerov zasadil jediným touchdownem rozhodující ránu, tentokrát v ní Ústí nad Labem dokonalo obrat z 10:7 na 10:28.

„Začátek byl dobrý, vyrovnaný. Ale jakmile ve fotbale dostanete tolik bodů, že jsou to dva touchdowny, musíte mít zbraně na to, rychle je soupeři vrátit. A myslím, že my jsme moc mladý tým na to, abychom doháněli takový náskok,“ přemýšlí Paulus.

Navíc jihlavští hráči doplatili na nedisciplinovanost. „Začala být znát frustrace, kluci začali nadávat. A pak už to nešlo,“ mrzelo Pauluse. „Ale týmu jsem říkal, že ani nejsem moc smutný, protože jsme si to prohráli sami. Zatímco minulý rok mě mrzí ještě teď, musím se přiznat, tak letos si dám pivo a bude to dobré,“ usmál se Paulus.