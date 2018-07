Byla to sezona jako z filmu, tvrdí ostravský linebacker Janečka

Ale finále jste prohráli.

Náš plán je tříletý. Máme před sebou ještě jeden rok. A vzhledem k tomu, co se nám stalo v sezoně (tým po rozpačitém začátku měnil quarterbacka – pozn. red.), jsme to dotáhli až do Czech Bowlu. Chyběl nám krůček. Spokojení být nemůžeme, máme co dělat příští sezonu. Musíme makat a makat. Chybělo nám deset procent, které musíme do toho vložit, a příští rok bude odveta. Nic jiného.

V čem jste oproti Prague Black Panthers zaostali?

To já říct nemůžu, od toho jsou trenéři, bude rozbor u videa. Nejde říct, že já nebo někdo jiný byl špatný. Je to týmový sport.

Tak dobře, jinak – v čem vás Panteři přetlačili?

V bodech. Všichni jsme hráli skvěle, nemůžu říct, že bychom udělali nějakou chybu, kvůli které jsme to prohráli. Klíč je jasný –my v obraně jsme dostali moc touchdownů, náš útok tolik touchdownů nedal, takhle se to složilo.

Byli jste lepší než loni?

Letos to byla sezona jako z filmu. Cítím, že to bylo lepší než loni. Minulý rok to bylo takové hodně jednoznačné. Letos jsme museli urvat každý zápas, vůbec jsme nemohli polevit. Hráli jsme mnohem lépe než minulý rok.

Jak moc vás svazovalo, že Czech Bowl bude v Ostravě?

Tlak byl obrovský. V semifinále jsme byli více ve stresu než teď ve finále. Kdybychom nedokázali postoupit a hrály tu, u nás doma na našem ostravském trávníku, dva pražské týmy, tak já nevím, to bych se asi zbláznil.

Fanoušky jste ale nezklamali, na závěr vám zatleskali.

Nedostali jsme od Panthers 0:63 (jako Sígrs Brno v semifinále – pozn. red.), každý jsme tady nechali všechno. Sám za sebe říkám, že jsem na hřišti nechal všechno a stejně tak všichni moji bratři na trávníku nechali vše.