Změna vyšla. Fotbalisté ostravských Steelers zabrali i v útoku a vyhráli

Nový americký quarterback Steven Wilken, který nahradil Fina Henryho Väänänena a jemuž místo na soupisce musel uvolnit další Američan Luke Wildung, spolehlivě rozděloval přihrávky a spoluhráči zaznamenali v úvodní čtvrtině dva touchdowny. „Jenže pak útok na chvíli usnul, ztratili jsme momentum, tedy převahu,“ přiznal hrající manažer Adam Synáček.

Stallions začali domácím hráčům dělat potíže a ve druhé a třetí čtvrtině otočili skóre ve svůj prospěch. „Ztratili jsme tempo, kluci začali být nervózní. I v obraně jsou pořád chyby. Víme o nich, musíme na nich zapracovat,“ řekl Synáček.

„Bylo to napínavé. Začali jsme dobře, ale nastal zkrat a museli jsme to otáčet jako vždycky,“ podotkl Lukáš Dlouhý, který se blýskl v závěru, kdy zachytil rozehrávku soupeře a míč donesl do touchdownu. „Musím poděkovat Petrovi Foldynovi, který mi pomohl dostat balon do rukou. Na mně už bylo jen to tam donést,“ líčil Dlouhý jeden z klíčových momentů. „Příště ale musíme pracovat celý zápas, ne jen prvních pár minut a pak to na konci otáčet,“ dodal Dlouhý.

„Ukázali jsme týmovost. Tři minuty před koncem jsme dokázali nahodit motor, zabodovali jsme a obrana už potom byla jistá. V poslední minutě a půl jsme soupeře přinutili ke dvěma intercepcím (ztrátám míče). Ještě je ale vidět nesehranost. Na doladění máme pět zápasů základní části,“ doplnil Synáček.