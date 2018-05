Soupeři pozor! Ostravští Steelers mají mezi sebou „Robocopa“

„Jsem vlastně takový Robocop,“ usmívá se Ladislav Klimek. „Od 16 let mám deformaci pigmentové sítnice, měl jsem i rozšířený šedý zákal, jak v čočce, tak v pouzdře. Doktoři mi vyměnili celou čočku - mám teď umělou,“ vysvětluje jeden z mužů ofenzivní lajny týmu Steelers.

Oční vada vliv na jeho hru nemá. „Neomezuje mě to, jen někdy, když je špatné osvětlení nebo za šera, mi to trochu vadí. jinak můžu normálně hrát.“

Svou kariéru rozjel statný centr Klimek skvěle. S americkým fotbalem začal v domovském Havířově v roce 2008 v klubu Devils, poslední tři roky ale hrál už ve Francii, kde s týmem Nice Dolphins došel až do finále nejvyšší francouzské ligy.

Domů se vrátil nejen kvůli operaci očí, táhlo ho i něco jiného. „Ostrava mě tahala. Mám tu citové pouto, jsou tu kluci, kamarádi, rodina, domov. Zalíbil se mi tříletý program, se kterým přišel nový management Steelers, takže jsem neváhal. Hrálo mi to do noty,“ povídá 25letý hráč, který by teď rád pomohl svým spoluhráčům znovu do finále ligy.

Jen se musel přeorientovat na odlišný styl hry. „V Česku se hraje trochu jiný fotbal, o dost tvrdší, silovější, ve Francii naopak převládá rychlost a atletičnost,“ podotýká sportovec, kterého dovedly k americkému fotbalu mimo jiné i počítačové hry.

„Americký fotbal hráli kamarádi, kteří mě k tomu dotáhli. Já měl k němu sklony už předtím, hrál jsem na počítači hry jako Madden (hra amerického fotbalu, konkrétně NFL). Chtěl jsem ho hrát hned od začátku, a když jsem se dozvěděl, že je klub i v Havířově, měl jsem jasno, šel jsem do Devils,“ vzpomíná Klimek na své začátky.

Po návratu z Francie musí skloubit práci maséra s tréninky. „Bydlím v Havířově, pracuju tam. Dojíždím, ale nedělá mi to problém. Když člověk chce, vždycky si čas udělá. Nikdy by mě nenapadlo, že bych vynechal trénink. Fotbal je pro mě srdcovka,“ tvrdí posila Steelers. „Kluci ale nespoléhají jen na mě. Spoléhají na celou lajnu. Není to o jednom hráči. Je nás tam pět a runningbackové i quarterback spoléhají na nás všechny. Jsem jedna část puzzle, která musí na lajně zapadat, aby to celé fungovalo.“

Velkou motivací pro Klimka, a nejen pro něj, je fakt, že letošní Czech Bowl se bude hrát 14. července na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. „Je to ta největší možná motivace. Já Czech Bowl nikdy nehrál. Kluci se do něj dostali loni, a když bude letos v Ostravě, je to pro nás všechny maximální motivace.“

Nejbližší zápas čeká Steelers v neděli, v Porubě se střetnou s Pardubicemi (15.00).