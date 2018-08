Mám splněno, finále si půjdu hlavně užít, plánuje benjamínek Švábíková

Vaše hodnocení první seniorské kvalifikace na evropském šampionátu v kariéře?

Určitě pozitivní. Vlastně ani nevím, co na to říct, jsem fakt šťastná, že se to povedlo. Trochu mě ale překvapuje, že na postup stačilo jen těch 445 centimetrů.

Vy sama jste tu laťku držela zespodu snad očima.

Trochu sem i tam klepala, no. Díky bohu, že zůstala na místě, jsem za to ráda.

Začátek kvalifikace přitom nebyl růžový, 420 centimetrů jste zdolala až na třetí pokus.

Trápila jsem se. Měla jsem trochu problémy s hlavou a s technikou ještě z republikového šampionátu na Kladně, kde to bylo taky trápení. Ale nějak jsem to nakonec pohlídala a snažila se pak skákat, jak nejlíp umím. Povedlo se to.

Tyčkařka Amálie Švábíková v kvalifikaci na mistrovství Evropy v Berlíně.

Je to určitá známka psychické vyzrálosti, když takhle chladně zvládáte třetí pokus?

Určitě. Snažím se ty třetí pokusy vnímat úplně jinak, i trenér mi říká, že na ně mám dobrou hlavu, za což jsem fakt ráda. Občas mi to ani nepřijde, ale snažím se fakt zkoncentrovat a říct si, že už jsem to několikrát v sezoně skočila a že na to mám.

Loni vás na londýnském mistrovství světa v kvalifikaci trápila stejná výška. Tam jste ji nezvládla. Jste už jiná závodnice?

Jsem hlavně ráda, že jsem nezopakovala to, co v Londýně. Tady je to mistrovství Evropy, nejsou tady holky ze světa – hlavně ty z Ameriky. O to jsem radši, když jsem se už v tak mladém věku dostala do finále na Evropě.

Sledovala jste v průběhu kvalifikace, koho už jste vyřadila?

Nechtěla jsem se na to moc dívat, protože to atleta může rozhodit. Sice jsem viděla, že holky postupně vypadávají, ale soustředila jsem se na sebe.

Čeká vás první velké seniorské finále. S čím do něj jdete?

O umístění mi až tak nejde. Nejdu do finále s tím, že se půjdu poprat o medaili. Holky jsou zkušenější a skáčou o dost výš. Půjdu si to tam hlavně užít, už mám splněno, tak chci předvést nějaký hezký výkon sama pro sebe, to mi bude bohatě stačit.

Bude to pro vás psychicky jednodušší finále, když do něj nejdete s přílišnými ambicemi?

Pro mě je vždycky těžší kvalifikace. I v Tampere (na juniorském mistrovství světa, které letos ovládla) pro mě byla horší kvalifikace. Pro všechny atlety je to asi psychicky náročnější. A já tady skáču s nejlepšími světovými tyčkařkami, mám co dohánět.

Rodiče se na vaše finále přijedou podívat?

Jojo, jsou tady a podporují mě co nejvíc to půjde.

V Tampere jste si skočila během finále osobní rekord. Přijde něco podobného ve finále?

Nedokážu říct, jak budu skákat ve finále a jestli to přijde. Když se to povede, bude to úžasné a budu za to fakt ráda.