Hirscher slaví padesátý triumf. O pět setin vyhrál slalom v Záhřebu

Muži - slalom: 1. Hirscher 1:50,60 (55,58+55,02), 2. Michael Matt (oba Rak.) -0,05 (55,37+55,28), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,11 (55,96+54,75), 4. Feller (Rak.) -0,79 (56,44+54,95), 5. Aerni (Švýc.) -1,64 (56,75+55,49), 6. Pinturault (Fr.) -1,89 (56,88+55,61), 7. Ryding (Brit.) -2,18 (57,51+55,27), 8. Foss-Solevaag (Nor.) -2,19 (56,78+56,01), 9. Myhrer (Švéd.) -2,36 (57,36+55,60), 10. Mölgg (It.) -2,37 (57,23+55,74), ...v 1. kole Krýzl diskvalifikován, Berndt (oba ČR) nedokončil.



Průběžné pořadí slalomu (po 5 závodech): 1. Hirscher 354, 2. Kristoffersen 295, 3. Michael Matt 228, 4. Aerni 215, 5. Myhrer 213, 6. Foss-Solevaag 169.



Průběžné pořadí SP (po 17 závodech): 1. Hirscher 674, 2. Kristoffersen 580, 3. Jansrud 480, 4. Svindal (oba Nor.) 454, 5. Pinturault 442, 6. Mayer (Rak.) 318.