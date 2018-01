Legendární sjezd v Kitzbühelu ovládl jako druhý Němec v historii Dressen

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu Rakousko Muži - sjezd: 1. Dressen (Něm.) 1:56,15, 2. Feuz (Švýc.) -0,20, 3. Reichelt -0,41, 4. Kriechmayr (oba Rak.) -0,46, 5. Gisin (Švýc.) -0,68, 6. Sander (Něm.) -0,74, 7. Roger (Fr.) -0,93, 8. Svindal (Nor.) -1,12, 9. Fill (It.) -1,26, 10. Jansrud (Nor.) -1,30. Průběžné pořadí sjezdu (po 6 závodech): 1. Svindal 452, 2. Feuz 442, 3. Dressen 265, 4. Jansrud 264, 5. Paris (It.) 254, 6. Mayer (Rak.) 216. Průběžné pořadí SP (po 24 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 974, 2. Kristoffersen (Nor.) 800, 3. Svindal 666, 4. Jansrud 665, 5. Pinturault (Fr.) 588, 6. Feuz 536, ...149. Berndt (ČR) 1.