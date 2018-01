Paralelním slalom v Oslu vyhráli Američanka Shiffrinová a Švéd Myhrer

Světový pohár ve sjezdovém lyžování v Oslu paralelní slalom Muži: 1. Myhrer (Švéd.), 2. Michael Matt (Rak.), 3. Strasser (Něm.), 4. Ryding (Brit.), 5. Hirscher (Rak.), Aerni, Yule (oba Švýc.) a Foss-Solevaag (Nor.).

Průběžné pořadí slalomu (po 4 závodech): 1. Hirscher 254, 2. Kristoffersen (Nor.) 235, 3. Myhrer 184, 4. Aerni 170, 5. Michael Matt 148, 6. Yule 140.

Průběžné pořadí SP (po 16 závodech): 1. Hirscher 574, 2. Kristoffersen 520, 3. Jansrud 480, 4. Svindal (oba Nor.) 454, 5. Pinturault (Fr.) 402, 6. Mayer (Rak.) 318. Ženy: 1. Shiffrinová (USA), 2. Holdenerová, 3. Meillardová (obě Švýc.), 4. Hansdotterová (Švéd.), 5. B. Schildová (Rak.), Dürrová (Něm.), Skjöldová (Nor.) a Vlhová (SR).

Průběžné pořadí slalomu (po 5 závodech): 1. Shiffrinová 480, 2. Vlhová 345, 3. Holdenerová 265, 4. Hansdotterová 231, 5. B. Schildová 162, 6. Meillardová 158, ...44. Dubovská (ČR) 2.

Průběžné pořadí SP (po 15 závodech): 1. Shiffrinová 981, 2. Rebensburgová (Něm.) 510, 3. Vlhová 425, 4. Weiratherová (Licht.) 374, 5. Holdenerová 370, 6. Worleyová (Fr.) 336, ...51. Ledecká (ČR) 56, 107. Dubovská 2.