Vonnová má 79. triumf ve SP, v Cortině suverénně ovládla sjezd

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo Itálie Ženy - sjezd: 1. Vonnová (USA) 1:36,48, 2. Weiratherová (Licht.) -0,92, 3. Wilesová (USA) -0,98, 4. Siebenhoferová (Rak.) -1,25, 5. Gisinová (Švýc.) 1,38, 6. Mowinckelová (Nor.) -1,40, 7. Shiffrinová (USA) -1,45, 8. Venierová (Rak.) -1,58, 9. Schnarfová (It.) -1,81, 10. Hütterová (Rak.) -1,85. Průběžné pořadí sjezdu (po 5 závodech): 1. Goggiaová (It.) 269, 2. Weiratherová 262, 3. Shiffrinová 256, 4. Hütterová 209, 5. Vonnová 206, 6. Gisinová 132, ...21. Ledecká (ČR) 70. Průběžné pořadí SP (po 23 závodech): 1. Shiffrinová 1477, 2. Goggiaová 570, 3. Holdenerová (Švýc.) 560, 4. Weiratherová 556, 5. Vlhová (SR) 554, 6. Rebensburgová (Něm.) 534, ...55. Ledecká 77, 99. Capová 12, 104. Dubovská (všechny ČR) 7.