Osmý triumf sezony. Shiffrinová vyhrála i obří slalom v Kranjské Goře

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře Slovinsko Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:47,40 (55,08+52,32), 2. Worleyová (Fr.) -0,31 (55,94+51,77), 3. Goggiaová (It.) -0,91 (56,92+51,39), 4. Holdenerová (Švýc.) -0,93 (56,94+51,39), 5. Brunnerová (Rak.) -0,96 (56,38+51,98), 6. Brignoneová (It.) -0,98 (56,72+51,66), 7. Robniková (Slovin.) -1,39 (56,76+52,03) a Hectorová (Švéd.) -1,39 (57,09+51,70), 9. Vlhová (SR) -1,51 (57,31+51,60), 10. Alphandová (Švéd.) -1,93 (58,42+50,91), ...v 1. kole 63. Capová (ČR) 1:03,49. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 závodech): 1. Shiffrinová 385, 2. Worleyová 330, 3. Rebensburgová (Něm.) 322, 4. Brunnerová 203, 5. Mölggová (It.) 200, 6. Brignoneová 185. Průběžné pořadí SP (po 17 závodech): 1. Shiffrinová 1181, 2. Rebensburgová 534, 3. Vlhová 504, 4. Holdenerová 500, 5. Worleyová 416, 6. Weiratherová (Licht.) 383, ...54. Ledecká 56, 97. Dubovská (obě ČR) 7.