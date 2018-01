Allertová si v Austrálii poprvé zahraje osmifinále grandslamu

Melbourne už druhý den v řadě sužují teploty kolem čtyřicítky, ale Denisu Allertovou to na dvorci Margaret Courtové v prvním setu vůbec nelimitovalo. Linetteové vzala podání hned v úvodu zápasu, suverénně poté odskošila na 3:0, dvěma drtivými forhendy se pak záhy utrhla už na 5:1 a za pouhých 21 minut pak při svém podání ukončila sadu suverénně 6:1.

Jenže v úvodu druhého setu se česká jízda zadrhla. Linetteová, která v jediném vzájemném zápase předloni Allertové vzdala pro zranění kolene v prvním kole na trávě v Eastbourne, zlepšila hru a najednou vedla už 4:1.

Pro obě nenasazené hráčky to byl důležitý souboj o životní postup na grandslamu, i proto se Allertová dokázala vyhecovat i za nepříznivého stavu a brzy se ve velkém vedru vrátila do hry.

Zlomovým okamžikem zápasu byl z českého pohledu doslova vydřený brejk v nekonečném gamu na 3:4 a po úspěšném servisovém srovnání na 4:4 pak najednou znovu znervóznělá Polka vyházela většinu svých úderů do autu a umožnila Allertové další brejk na 5:4.

Od premiérového postupu do grandslamového osmifinále tak Češku dělily už jen čtyři úspěšné míčky. Eso, přesný forhend, aut soupeřky a nakonec polský return při mečbolu pouze do sítě a Denisa Allertová mohla zaslouženě slavit!

Druhý set trval téměř dvojnásobnou dobu, než ten úvodní a pak už mohla Allertová, který vyhrála na vítězné údery jednoznačně 23:9, schovat nevěřícně hlavu pod ručník a vychutnávat si nečekaný úspěch. V boji o čtvrtfinále Australian Open si v neděli zahraje proti nasazené čtyřce Ukrajince Svitolinové.

„Ještě pořád to spíš vstřebávám, až postupně mi to dojde, emoce a všechno. Je to největší úspěch v kariéře, ještě si to asi úplně neuvědomuju.“ byla i dlouho po zápase jako v sedmém nebi šťastná Denisa Allertová. I proto nedokázala ani přesně popsat, jak se jí povedl klíčový obrat ve druhém setu.

„Pořád o tom přemýšlím, že se to sešlo nějak hrozně rychle, z 0:3 a 1:4 jsem to zase otočila, neumím přesně popsat, co se stalo. Dost mě vzalo i vedro, cítila jsem se hůř, trochu nervy a soupeřka přestala kazit. Ale uklidnila jsem se, zvykla si na vedro, nervy polevily. Otočilo se to a cítila jsem, že to půjde, že mám víc sil. A vyšlo to.“