Výtka za podprsenku? Sexismus! A organizátoři US Open se kají

Cože? Napomenutí? Za tohle?

Takhle se divila Cornetová, která měla před sebou rozhodující set proti Švédce Johanně Larssonové.

Nechápala, proč dostala varování za to, že si jen rychle svlékla a znovu - tentokrát správně - oblékla triko. Rask se zachoval necitlivě, byť mu jeho verdikt umožňovala pravidla ženské tenisové organizace WTA.

Z nich plyne, že se hráčky smí převlékat pouze při přestávkách mezi sety a to mimo dvorec. Regule ATP, jež zastřešuje mužský tenis, jsou smířlivější. Ostatně každý tenisový fanoušek opakovaně viděl scénku, kdy na lavičce vykoukne zarostlá hruď Švýcara Rogera Federera či Srba Novaka Djokoviče.

Přesto Raskovo rozhodnutí napomenout Cornetovou vyvolalo mocný příliv kritiky. Někteří fanoušci obvinili organizátory US Open ze sexismu, Rask schytal kritiku také od mnohých tenistek.

Takhle si divila Judy Murrayová:

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... 

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb