Zažil mexické násilí i evropskou nudu. A teď ho objevuje Amerika

Alfonzo vstupoval do kabiny Warriors jen s minimální nadějí, že by se mohl dostat na soupisku pro sezonu. V týmu se však udržel až do závěrečného přípravného zápasu. A pak si ho zavolal trenér Steve Kerr...

„V letadle na cestě k poslední přípravě mě vzbudili. Že prý mě volá kouč. V tu chvíli mě napadlo, že mě vyřadí ze sestavy před závěrečným zápasem, což je fakt smůla,“ vzpomíná McKinnie na pár týdnů starou příhodu.

Jenže Kerr mu místo toho pogratuloval a řekl mu, že se dostal do sestavy. A teď to vypadá, že Warriors udělali velmi dobře.

McKinnie si nejprve vybojoval dvoucestnou smlouvu s tím, že bude hrát hlavně v nižší G League. Jenže Warriors se dosud nepodařilo dosáhnout dohody s křídelníkem Patrickem McCawem, a tak dali McKinniemu šanci. A on se odvděčil parádními výkony.

Za 13 minut, které průměrně stráví na palubovce, stíhá téměř sedm bodů a čtyři doskoky. To nejsou nijak zvláštní čísla, McKinnie však jde výkonnostně nahoru a díky duelům s Chicagem (19 bodů a 10 doskoků) a Memphisem (14 bodů) si zřejmě vybojoval ještě větší roli.

Daří se mu hlavně zpoza trojkového oblouku, odkud proměňuje dvě třetiny svých pokusů. Nevídané...

„V tréninkovém kempu jsem si ho na začátku ani nevšiml. Pak jsem ale začal vnímat, s jakým nasazením bojuje a jak skvěle doskakuje. Své místo v sestavě si doslova vydřel. Začal jsem se o něj víc zajímat a zaujal mě jeho příběh,“ říká o novém spoluhráči hecíř mistrovského týmu Draymond Green.

Co je na příběhu McKinnieho zvláštní? Papírově by v NBA vůbec neměl být.

Když v roce 2010 končil střední školu Chicago Marshall, byl na žebříčku sportovního serveru ESPN na 196. místě mezi všemi talenty ze svého ročníku. Z hledáčku NBA úplně zmizel během své vysokoškolské kariéry na nenápadné Wisconsin-Green Bay University, kde zapisoval v průměru osm bodů a pět doskoků na zápas. K draftu 2015 proto McKinnie nevzhlížel. „Nedostal jsem pozvánku na kemp od žádného týmu,“ vypráví.

Pro sezonu 2015/16 se novopečenému profesionálovi nabídky nijak nehrnuly. Vybral si poloamatérský lucemburský tým East Side Pirates působící v městečku Berbourg na hranicích s Německem.

Většina McKinnieho spoluhráčů měla normální zaměstnání a připravovala se jednofázově.

„Byl jsem tam jediný Američan a byl jsem daleko od domova. Hodně času jsem trávil sám, protože zbytek týmu chodil dopoledne do práce. Seděl jsem doma a čekal na večerní trénink,“ říká McKinnie.

Pirates za celou sezonu vyhráli pouze dva zápasy a americký mladík se v květnu 2016 vrátil zpět do Chicaga. Krátce poté se však vydal na zahraniční štaci. Podepsal smlouvu s mexickým celkem Rayos de Hermosillo, který působí v regionální mexické lize CIBACOPA. Odehrál 25 zápasů a zapisoval solidních 15 bodů a sedm doskoků na zápas.

Jak do NBA? Zaplatit si zkušební trénink na farmě

V Hermosillu se mladému to basketbalistovi zamlouvalo víc než v Lucembursku, ale i tak zažil nepříjemné situace. „Policisté chodili po ulicích po zuby ozbrojení a násilí tam bylo na denním pořádku. V některých městech nám trenér výslovně zakázal opouštět hotel,“ pokračuje McKinnie.

Usměvavý mladík je známý i milovníkům basketbalu 3x3. Před dvěma lety reprezentoval USA na světovém šampionátu v novém olympijském sportu v Číně. Pomohl ke stříbrným medailím a obsadil druhou příčku v soutěži smečařů.

Aby si ho ale všimla i NBA, musel si zaplatit 175 dolarů za zkušební trénink s Windy City Bulls, farmářském týmu Chicaga. Podařilo se mu dostat nejen na soupisku, ale později i do utkání hvězd G League, kde nastřílel 16 bodů.

Pak přešel do úspěšného farmářského celku Toronta hrajícího jako Raptors 905, kde dosahoval na 14 bodů a sedm doskoků na zápas, na čtrnáct duelů dostal dokonce vysněnou šanci v NBA a zaznamenal celkem 21 bodů.

Před touto sezonou měl několik nabídek na tréninkový kemp, jeho přítel a mentor Will Bynum, sám bývalý hráč NBA, ho přemluvil, aby vzal nabídku Warriors.

„Řekl mi, že neexistuje možnost, abych nevzal jejich nabídku. Jsou to úřadující šampioni a jeden z nejlepších týmů historie. Taková šance se neodmítá,“ říká McKinnie.

Alfonzo McKinnie v duelu s Chicagem:

Šestadvacetiletý McKinnie naplno využil komplikací kolem prodloužení smlouvy s McCawem a zranění zkušeného Shauna Livingstona a teď jen musí přesvědčit Warriors, aby garantovali jeho kontrakt na celou sezonu. Zatím to vypadá, že za něco málo přes milion dolarů je to pro Golden State velmi dobrá investice.

„Snaží se zaujmout a daří se mu to. Ať už střílí, doskakuje, nebo brání, může nám hodně pomoci. Má sebevědomí a ukazuje, že oprávněně,“ chválí ho hvězda týmu Steph Curry.

Minulé pondělí před zápasem v rodném Chicagu použil část svých vydělaných peněz na dobrý účel. Své matce Elise Bryantové koupil domek a umožnil jí přestěhovat se na předměstí, jak vždycky snila. Krátce poté se pak blýskl před jejími zraky osobním rekordem 19 body.

Alfonzo McKinnie proti Memphisu:

„Musíte jen tvrdě pracovat a počkat na svou příležitost. To jsem přesně udělal a konečně se mi to vyplácí,“ nadšeně rozpráví McKinnie.