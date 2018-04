Švédský golfista Björk získal v Pekingu první titul na European Tour

Björk se dočkal triumfu při 44. startu na elitním evropském okruhu. K úspěchu měl blízko už před týdnem v Rabatu, kde se dělil o třetí místo. Loni v listopadu v Hongkongu skončil druhý.

„Mám ohromnou radost a jsem na sebe pyšný za to, jak jsem dneska hrál. Bylo to asi moje nejlepší kolo v životě. Zvládl jsem to bez chyb,“ pochvaloval si Björk. „I když to byl poslední den, kdy tlak roste, byl jsem nervózní méně než jindy. Celou dobu jsem si věřil. Myslím, že dnes to mělo vyjít,“ uvedl první švédský vítěz China Open.