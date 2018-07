Tisícovka odpalů je blízko. Navrátilovi z Ostravy k ní schází jediný

Baseballisté extraligového týmu Arrows Ostrava se už chystají na první zápas nadstavby soutěže, ve které půjde o účast ve finále. Hrající kouč Aleš Navrátil, který se může v tomto duelu zapsat jubilejním tisícím odpalem, je ovšem momentálně tisíce kilometrů daleko.

„Jsme na Tchaj-wanu s univerzitním týmem na akademickém mistrovství světa,“ hlásil z pozice reprezentačního kouče 44letý Aleš Navrátil, jehož z týmu Arrows doprovázejí na šampionátu hráči Radim Novotný s bratry Michalem a Markem Vykoukalovými.

Tchaj-wan je pořádně daleko. Je to nejdál, kam jste se dostal s baseballem?

Jako hráč jsem byl nejdále v Austrálii, jako trenér v Japonsku.

Opouštěl jste tým Arrows v pauze po základní části. Nebyl jste přece jen nervózní?

To, co jsme chtěli, jsme splnili, protože jsme se dostali do šestky, navíc se nám to podařilo relativně rychle, takže nebyl důvod.

Co vám ještě ukázala základní část extraligy?

Díky tomu, že jsme si postup zajistili brzy, měli jsme možnost vyzkoušet plno mladých kluků, kteří se zhostili své šance a předvedli, že z nich můžou být dobří hráči.

Takže prozatím jste s výkony spokojen?

Úkol dostat se do nadstavby o titul byl splněn. Teď 20. července začíná nadstavba, kde se bude bojovat o finále. Povíme si pak.

Jak tráví pauzu mezi základní částí a nadstavbou mužstvo Arrows?

Kluci se dostali do pohody, vyléčili si zranění. Už před mým odjezdem jsme začali přípravu na play off. Půjdeme do toho natvrdo, máme svůj cíl.

Přípravu jste si zpestřili softballovou exhibicí s hokejisty Vítkovic a hráči amerického fotbalu z klubu Ostrava Steelers. Jaké to pro vás bylo?

Exhibice byla součástí našeho Arrows festu a myslím, že to bylo příjemným zpestřením odpoledne. Věřím, že si to všichni užili, i když s pálkou běžně nehrají.

Zato pro vás je baseballová pálka jako prodloužená část těla. Základní část jste ukončil s počtem 898 odpalů. Jak moc vás mrzí, že jste nedosáhl na devítistovku odpalů v kariéře?

Trochu mě to mrzí. Musím přiznat, že tlak byl trošku větší, než jsem čekal. Ale aspoň mám důvod pokračovat v další sezoně.

Pokud se nepletu, hned v prvním utkání nadstavby můžete pokořit jinou, ještě kulatější metu.

Je fakt, že v součtu základní části a play off mi schází jediný hit do tisícovky. Teď jich mám ve statistikách 999.

Přijde váš rekordní odpal hned v prvním zápase 20. července, kdy hrajete s pražskou Kotlářkou? Věříte si?

Budu doufat, že to tam padne. Nejenom proto, abych měl tu tisícovku, ale tím, že už je to nadstavba, ve které se hraje o finále, tak je podstatný každý odpal. Počítají se všechny doběhy. Zásadní je, abychom zvítězili.

V sezoně jste chodíval koukat i na ligu amerického fotbalu. Jste fanoušek?

Kluky ze Steelers znám. Hrají jako my americký sport, naše komunity mají k sobě blízko. Víte, jestli se bude někde vysílat jejich sobotní Czech Bowl?

V televizi bude přímý přenos.

Tak jim vzkažte, že mají fanouška na Tchaj-wanu. Když neumřu, budu se dívat.