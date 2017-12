„Je to právě Peru, které je příslibem velmi těžké pouštní soutěže s množstvím dunových polí, která dělají ten pravý Dakar Dakarem,“ prohlásil Aleš Loprais. „V náročné maratonské soutěži bude potřebná velká dávka štěstí, zkušeností, konstantní výdrže techniky a skvělé navigace.“

V minulém ročníku, který absolvoval v barvách týmu Tatra Buggyra Racing, provázely Lopraise četné technické potíže. „První polovina závodu byl očistec. Byl to určitě jeden z nejtěžších Dakarů, které jsem kdy absolvoval. Ve druhé půlce to bylo pěkné. Dostat se ze čtrnácté pozice na sedmou je pro nás víc než úspěch a je to takové zadostiučinění po těch problémech, které jsme si zažili,“ připomněl frenštátský závodník, jehož minule navigoval Jan Tománek a mechanikem posádky byl Jiří Stross.

Pro nastávající Dakar tvoří soutěžní posádku InstaForex týmu společně s Alešem Lopraisem španělský navigátor Ferran Marco Acayna a palubní mechanik Lukáš Janda. Nejlépe zatím Aleš Loprais dojel na Dakaru jako třetí.

„Velkým úspěchem by bylo to umístění zopakovat nebo se případně dostat ještě výše, ale dopředu je velmi těžké klást si konkrétní cíle. Konkurence je kvalitní a je třeba počítat se všemi,“ podotkl frenštátský závodník. „Vstupujeme do toho s respektem a vědomím obtížnosti celého podniku. Chceme jet za svým snem, pokud možno co nejrychleji. Je to výzva.“