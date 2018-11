Vzala si neplacené volno a vyrazila na ME. Příběh házenkářky Šetelíkové

Písek mezi házenkářskou elitou Vypadá to zajímavě, když se podíváte na soupisku českého národního celku házenkářek a sledujete týmy, které jsou v závorkách za jmény hráček. Francouzská liga, německá, maďarská i rumunská. Jméno tuzemského klubu tam najdou lidé šestkrát. Čtyřikrát Most, jednou Poruba a jednou... Písek. I aktuálně nejhorší český interligový tým se dokázal dostat na šampionát díky zkušené Aleně Šetelíkové. Ale když se člověk podívá detailněji, píseckou stopu najde celkem čtyřikrát. Odchovankyní tamní házené je současná největší hvězda týmu Iveta Luzumová, která hraje německou bundesligu. Ve francouzské Paříži hraje Veronika Malá. A pak je tu Sára Kovářová. Osmnáctiletá hráčka z Písku odešla před minulou sezonou do nejlepší českého klubu z Mostu. A teď hraje se svými vzory na mistrovství Evropy. „Dřív tu byly ještě Bára Raníková nebo Kačka Keclíková,“ vzpomněla si Šetelíková. „Kdyby se tak do Písku jednou vrátily všechny naše úspěšné odchovankyně, tak postavíme silný tým,“ zauvažoval dříve písecký předseda Rudolf Žaba. A kdo ví, třeba je nějaká další zase na obzoru...